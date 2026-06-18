«Цель России — –, чтобы вывести Европу из равновесия»: Стубб дал прогноз относительно продолжительности войны в Украине

Война в Украине может затянуться еще на несколько месяцев, но риск прямого нападения России на страны НАТО пока выглядит низким. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб.

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В то же время он подчеркнул, что главная цель России – не столько фронтальная война с Западом, сколько дестабилизация Европы. Об этом Стубб сказал в интервью изданию Hufvudstadsbladet.

По словам Стубба, боевые действия в Украине не имеют признаков скорого завершения и могут продолжаться еще как минимум три и–четыре месяца. Он также отверг предположения некоторых стран, в частности Швеции, о возможном нападении России на государства НАТО после завершения войны.

Президент Финляндии подчеркнул, что подобные прогнозы не соответствуют реальным оценкам ситуации с безопасностью. По его мнению, Россия сейчас действует в рамках более широкой стратегии давления на Европу.

"Я принципиально не согласен. Цель России — –, чтобы вывести Европу и европейские страны из равновесия. Часть этой гибридной операции — –, заставить самих европейцев поверить в российское нападение. Как президент и главнокомандующий я не вижу никаких доказательств", — –, заявил Стубб.

Он добавил, что ключевым элементом российской стратегии является создание неопределенности и страха среди европейских стран, а не непосредственное военное противостояние с НАТО.

Отдельно президент Финляндии подчеркнул, что стабильная Россия важна для безопасности его страны, однако даже в случае окончания войны РФ вряд ли станет демократическим и открытым государством. По его прогнозу, Россия останется изолированной, а её экономическое развитие и в дальнейшем будет отставать от стран Запада.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина насегодняшний день демонстрирует преимущество на поле боя над войсками российских захватчиков. Оккупанты не только не в состоянии продвигаться вперед на территории Украины, но и отступают, теряя захваченные территории. Поэтому у Кремля нет смысла вступать в прямой военный конфликт с Альянсом. Так считает президент Финляндии Александр Стубб.

Также Стубб предложил Евросоюзу расшириться с – а из 27 стран до 40, обязательно вместе с Украиной. По словам финского лидера, ЕС должен "мыслить масштабно" и воспользоваться моментом, чтобы продемонстрировать свой "силовой авторитет" на мировой арене.

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