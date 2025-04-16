Сейчас можно услышать, что, мол, не нужно было Зеленскому злить Трампа, а нужно было заискивать, потому что цена нежелания лизать сапог американскому господину – это жизни украинцев в Сумах.

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Послушайте.

Не путайте свою личную ненависть к Зеленскому с реальностью.

Никакого отношения ссора в Белом доме к ударам по Сумам, Кривому Рогу, Харькову и другим украинским городам не имеет. Проблема в том, что лизание сапога не приведёт к увеличению поддержки Украины со стороны США. Трамп не Зеленского не любит – он не любит тех, кто мешает ему, Трампу, чувствовать себя победителем. Украина, которая демонстрирует реальную, а не иллюзорную форму противодействия авторитарному злу – это живой укор Трампу, который даже близко не способен на подвиги украинского народа и стратегическую проницательность Байдена.

Именно по этой причине Трамп сейчас перечисляет через запятую в качестве "виноватых в войне" не только Зеленского (по существу – всех украинцев, посмевших восстать против экзистенциального зла), но и Байдена: и тот, и другой представляют силы, которые на инстинктивном уровне воспринимаются Трампом как угроза для его политического тщедушия, прикрываемого набором бессвязных инфантильных речёвок о возвращении Америки.

С другой стороны, будем откровенны: принципиальная позиция, которую демонстрирует Зеленский, никак не повлияла на поставки американской военной помощи, включая разведывательную. Как только Трамп заблокировал её – немедленно столкнулся с уничтожающей политической волной, что вынудило его срочно восстановить помощь Украине. Спрашивается: зачем Киеву унижаться перед Вашингтоном, если унижение не приведёт к увеличению поставок, а проявление принципиальности не приведёт к их снижению? Это вопрос прагматичного расчёта, а не только забота о собственной репутации.

Российские удары по Украине были, есть и будут, потому что цель Путина неизменна – наказать украинский народ за стремление к демократии и навсегда уничтожить страну, которая решила бросить вызов Москве. Вопрос только в том, как на эти удары будут реагировать мировые лидеры – читать нотации Зеленскому, как это делает Трамп, или выделять новые пакеты помощи, как это делают руководители европейских правительств?