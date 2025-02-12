'Цель понятна': Писториус призвал партнеров усиливать оборонную промышленность Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что партнеры Украины должны усиливать не только нашу армию оружием, но и оборонную промышленность нашего государства. Это в интересах Североатлантического альянса.

Видео дня

Соответствующее заявление Писториус сделал в среду, 12 февраля, перед началом очередного заседания Контактной группы по обороне Украины в Брюсселе, передает "Укринформ".

"Цель ясна: мы продолжаем считать, что Украина может действовать с позиции силы и стремимся к этому… Как партнеры по НАТО мы хотим сделать все возможное, чтобы поддержка Украины продолжалась. Это в наших общих трансатлантических и международных интересах", – сказал он.

По словам Министра, партнеры Киева, особенно Германия, усилили сотрудничество в сфере совместных предприятий с украинской оборонной промышленностью. Писториус напомнил о своей с французским коллегой Себастьяном Лекорню инициативе в Группе пяти (ФРГ, Франция, Великобритания, Польша и Италия), где лидеры говорили о сотрудничестве по ремонту и обслуживанию пехотных и боевых танков.

"Речь идет о боевой готовности танка Leopard-1 и БМП Marder. Речь идет о дронах, здесь также мы достигли значительного прогресса с точки зрения производства… Тем самым мы укрепляем промышленную базу оборонной промышленности в Украине, которая имеет решающее значение. Короткие расстояния до производства и ремонта гарантируют, что украинские Вооруженные силы получат более быстрый доступ к оперативному материалу и могут быстрее получить замену", – объяснил политик.

Такая выгода взаимна, ведь через передачу ноу-хау между европейской и украинской оборонной промышленностью партнеры могут улучшить собственные системы и разработки.

Мы писали о том, что основной задачей заседаний Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является обеспечение компонента силы для достижения мира в Украине. А это значит дать украинской армии то вооружение, которое ей нужно для отпора врага, чтобы заставить страну-агрессора сесть за стол переговоров.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что Европа должна найти способ, как тратить больше на собственную оборону и более эффективно координировать оборонное производство. Кроме того, необходимо и дальше помогать украинскому войску.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!