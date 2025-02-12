Министр обороны Британии напомнил настоящую цель формата 'Рамштайн': о чем идет речь

Основной задачей заседаний Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" является обеспечение компонента силы для достижения мира в Украине. А это значит дать украинской армии то вооружение, которое ей нужно для отпора врагу, чтобы заставить страну-агрессора сесть за стол переговоров.

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Об этом заявил глава Минобороны Великобритании Джон Хили, возглавивший 26-е заседание Контактной группы в формате "Рамштайн" в Брюсселе. Он напомнил о формуле "мир через силу".

"Президент Трамп и президент Зеленский говорили о своем желании достичь мира через силу. И именно обязательства, взятые здесь, в рамках этой Контактной группы, обеспечивают компонент силы для достижения этого мира", – заявил британский министр.

Джон Хили подчеркнул, что совместная работа министров обороны формата "Рамштайн" состоит в том, чтобы дать в руки украинских бойцов то, что им нужно для борьбы, и то, что им нужно, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

По словам британского министра, сейчас настал решающий момент, когда партнеры должны укрепить Украину и усилить давление на Путина, чтобы обеспечить мир. Он призвал коллег из стран Европы увеличить расходы на поддержку Украины, а также на оборону.

При этом Джон Хили подтвердил намерение Великобритании потратить в этом году 4,5 млрд фунтов стерлингов на военную помощь для Украины. По его словам, "это больше, чем когда-либо раньше".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале работы на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (UDCG) в проходящем в Брюсселе формате "Рамштайн". По его словам, эта встреча важна для укрепления обороноспособности Украины и координации действий союзников.

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