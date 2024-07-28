Трамп заявил о перевороте против Байдена и объявил нового врага

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что Демократическая партия устроила "переворот" и заставила действующего главу Белого дома Джо Байдена снят свою кандидатуру с выборов. По его словам, демократы решили поменять кандидата, потому что якобы осознавали неизбежность своего поражения.

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Также Трамп выдал, что после снятия кандидатуры Байдена произошел "абсолютный захват власти демократами". Об этом он заявил во время предвыборного мероприятия, сообщает Daily Wire.

По мнению кандидата-республиканца, демократы успешно осуществили "переворот", заставив Байдена прекратить его президентскую кампанию. Он добавил, что демократы неоднократно давили на Байдена, чтобы он вышел из гонки, поскольку рейтинги показывали, что он не сможет победить.

"Это как боксер-профессионал. Он сильно проигрывает, готов к нокауту. И они говорят: "Ну, подождите, давайте остановим бой. Давайте выставим кого-нибудь другого". Так это не работает. И так это не должно работать. И это действительно был переворот демократов. Это был переворот. Ничего больше", – сказал Трамп.

Трамп заявил, что демократы пригрозили Байдену, что если он не выберет легкий путь, они пойдут трудным путем и вынудят его уйти. Кроме того, он назвал нового потенциального кандидата от демократов Камалу Харрис "врагом".

"Они говорят, что он президент. И он выходит побороться еще раз, но он проигрывает. Они убирают его из этой гонки и ставят нового бойца. Сейчас у нас есть новый враг – Камала. Абсолютно новый враг. И это был абсолютный захват власти демократами. Это был переворот против человека, у которого было 14 миллионов голосов. Он хотел участвовать в гонке, но они не дали ему это сделать. Они ужасно с ним поступили", – заявил Трамп.

Напомним, кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что конфликты на Ближнем Востоке могут перерасти в Третью мировую войну. Политик заявил, что это может произойти, если он проиграет выборы 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, Дональд Трамп заявил, что в разговоре с президентом Владимиром Зеленском сказал о необходимости закончить войну в Украине. Свое мнение он обосновал тем, что Россия – это "военная машина", которая "победила Наполеона и Гитлера".

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