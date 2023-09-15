Украина в последнее время явно не угадывает с американскими президентами. Ставили на Клинтон — победил Трамп, помогали Трампу — победил Байден. Сейчас однозначная ставка на Байдена может снова помешать стране в будущем.

В общем, есть смысл и на Трампа взглянуть не с привычной стороны, а иначе. Ведь поводы он тоже даёт, демонстрируя неожиданную для него гибкость.

Совсем недавно Трамп заявил, что, если бы он остался в своё время президентом, путин бы никогда не вторгся в Украину, причём исходя из "интонации текста" явственно читается: не посмел бы.

Очень похоже и спорить не стану. Ибо у Трампа таки есть "политические яйца".

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Между прочим, в первые дни крупномасштабной агрессии Трамп напомнил, что он ранее послал в Украину сотни противотанковых систем ("Джавелинов"), а Обама с Байденом посылали одеяла и подушки. Трамп при этом раскритиковал Байдена за боязнь помогать Украине и тогда же заявил, что вторжение началось потому, что путин видел слабость Байдена.

Именно Трамп, кстати, назначил, будучи президентом, представителем США в ООН ту самую Никки Хейли, которая известна своей непримиримостью к россии и которая нам сейчас очень нравится как претендент на номинацию в качестве кандидата в президенты от республиканцев.

Ну а если Трамп снова сам станет президентом, актуализируется то, что он обещает прекратить войну за 24 часа, угрожая при этом не только Зеленскому, но и путину, однако выявляя готовность уступить россии часть украинских территорий, имея в виду, в первую очередь, Крым, на котором всегда акцентирует особо.

Украине стоило бы использовать все свои "полезные знакомства" на Западе с теми, кто имеет и нормальные отношения с Трампом (включая, например, того же Бориса Джонсона), чтобы вести с ним некий негласный диалог и как-то украинизировать позицию всё ещё возможного будущего президента Главной страны мира. Ибо слишком многое от США зависит, чтобы привычно все ставки делать только на одного человека, в данном случае — не очень молодого и не очень здорового.

Дипломаты обязаны продвигаться одновременно по разным направлениям и делать всё, чтобы возвращение Трампа не стало концом Украины.