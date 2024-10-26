Байден совершенно плох, выступая с посланием к Племенным общинам. Посмотрите его прямой эфир в Х. Сравните это с монстрами из конкурирующего лагеря: как те себя позиционируют?

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Дерзкие, страшные, киберпанкнутые на всю голову во главе с Маском.

Нет, эти выборы Харрис не вытянет. Никак. Демократы профукали тех избирателей, которым осточертела вся эта бесхребетная стариковщина, уравниловка и лицемерие без мечты и цели.

Трамп – зло? Безусловно! Но что сделало Добро, чтобы ему противостоять? Маск обещает отправить человечество на Марс. Что предлагает нам Байден, кроме глубоких обеспокоенностей по поводу каждого ядерного вздоха Путина?

Трамп выиграет эти выборы не потому, что слишком хорош, а потому, что его оппоненты оказались слишком слабы, неповоротливы и не подготовлены к тяжёлой битве.

Вместо того, чтобы пригрозить автократам тяжелейшими потерями в войне, они трясутся при каждом чихе из Москвы. Трамп – не выход. Он – имитант. Но поди объясни это обывателю, падкому на красивые жесты.