Трамп встретится с Си Цзиньпином 30 октября в Корее: о чем будут говорить

В Белом доме наконец конкретизировали время и место встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином. Руководители обеих стран встретятся в Южной Корее 30 октября.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт. По ее словам,встреча Трампа и Си Цзиньпин состоится во время саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Левитт сообщила, что Дональд Трамп уже на следующей неделе встретится с Си Цзиньпином. Их встреча запланирована на четверг, 30 октября, на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, который будет проходить в Южной Корее.

При этом пресс-секретарь Белого дома не сказала, о чем президент США будет говорить с лидером Поднебесной.

Ранее Дональд Трамп сам анонсировал темы переговоров с Си Цзиньпином.

Российская нефть и война в Украине: Трамп сказал, о чем будет говорить с Си Цзиньпином

Дональд Трамп заявил, что на предстоящей встрече с лидером Китая Си Цзиньпином намерен обсудить покупку российской нефти и войну России в Украине. Об этом он сказал в разговоре с журналистами во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Так, по словам президента США, он планирует поговорить с лидером Китая, чтобы тот перестал покупать российскую нефть, поскольку это "финансирует войну".

По мнению Трампа, его предшественники Джо Байден и Барак Обама "заставили Россию и Китай объединиться".

"Китай немного другой. Через Джо Байдена и Барака Обаму Китай и Россию заставили объединиться, а этого никогда не следовало допускать. Они не могут быть дружественными. Они не могут быть такими по своей природе", — сказал Трамп.

Кроме этого, президент США выразил убеждение, что Си Цзиньпин может заставить российского диктатора Владимира Путина прекратить войну против Украины.

"Я буду говорить с ним о том, как нам положить конец войне между Россией и Украиной. Будь то нефть, энергетика, или что-то еще. И я думаю, он будет очень восприимчив", – сказал Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп также надеется на положительный результат переговоров с Си Цзиньпином и по торговле и тарифным ограничениям. Пекин, по его словам, стремится обсудить тарифы, установленные Вашингтоном, размер которых для КНР – 157%.

