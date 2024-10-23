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Александр Кирш
Александр Кирш
Экономист

Блог | Трамп уже опережает Харрис во всех 7 шатких штатах

Трамп уже опережает Харрис во всех 7 шатких штатах

Согласно последним соцопросам, на которые ссылается корреспондент украинского телевидения в Вашингтоне Дмитрий Онопченко, Трамп неожиданно опередил Харрис сразу во всех переменчивых штатах.

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Если это перевести в голоса в коллегии выборщиков, то получим 93:0, а общий перевес Трампа тогда составляет 312:226.

Теперь Харрис для победы нужно отобрать как минимум 3 колеблющихся штата, потому что любых 1-2 уже не хватит.

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