Согласно последним соцопросам, на которые ссылается корреспондент украинского телевидения в Вашингтоне Дмитрий Онопченко, Трамп неожиданно опередил Харрис сразу во всех переменчивых штатах.

Видео дня

Если это перевести в голоса в коллегии выборщиков, то получим 93:0, а общий перевес Трампа тогда составляет 312:226.

Теперь Харрис для победы нужно отобрать как минимум 3 колеблющихся штата, потому что любых 1-2 уже не хватит.