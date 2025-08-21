Трампова обіцянка залученності до гарантій безпеки Україні сколихнула чергову хвилю світової активності. Президент Трамп вирішив допомогти не допомагаючи. Україна має купувати зброю в США, при цьому війська до України направлятись не будуть. Але лишився аерокосмічний моніторинг та розвідувальні дані, що теж може бути залученістю США.

Хвиля дискусій обумовила цілу низку закритих зустрічей керівників штабів армій держав, що дали згоду на участь у забезпеченні гарантій, бо глави держав говорять, а комусь потрібно реалізовувати. Ніби і робота йде, однак жоден з учасників не погоджується відправляти підрозділи на лінію зіткнення, до того ж рашистська сторона, як потенційний учасник мирної угоди, яку ще слід укласти, відкидає будь-яку залученість держав-членів НАТО до виконання таких функцій. Тому дискусія застигла між Будапештським меморандумом-2 та задіянням 5 статті Вашингтонського договору про створення НАТО, яка гарантує колективну безпеку. Фахівці кажуть, що розрулити ситуацію можливо, якщо доповнити додатковими угодами положення статті 5, бо якщо уважно вчитатись її зміст, то розумієш, що вона значно слабша за положення Будапештського меморандуму 1994 року.

До того ж стає більш очевидним, що європейська збройова індустрія і ЗСУ - це і є гарантія безпеки Європи і в її складі України. Чи може Європа розраховувати на США в питаннях безпеки, хіба що частково. От і маємо, що гарантії безпеки доведеться надавати самим собі.