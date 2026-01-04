Трамп признался, обсуждал ли с Путиным судьбу Мадуро

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что не обсуждал военную операцию в Венесуэле с российским диктатором Владимиром Путиным. Последний разговор Трампа с главарем Кремля состоялся 29 декабря и длился более двух часов.

Видео дня

При этом американский президент подчеркнул, что ранее тема Венесуэлы в разговорах с Путиным также не поднималась. Об этом сообщает Reuters.

Трамп, Путин и Мадуро

По словам президента США, он никогда не говорил с Путиным о судьбе венесуэльского президента Николаса Мадуро. После того, как Мадуро и его жена были вывезены из страны в ходе военной операции Соединенных Штатов, министерство иностранных дел России заявило о крайней обеспокоенности и призвало к их немедленному освобождению.

Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что Мадуро неоднократно отказывался от возможности покинуть страну, а некоторые сообщения несколько недель назад предполагали, что он мог направиться в Россию или в страны, тесно связанные с ним.

Комментируя ситуацию в Венесуэле, президент Трамп заявил, что он разочарован действиями диктатора России из-за продолжения войны в Украине. Он в очередной раз повторил, что изначально считал, что прекращение войны будет легким.

"Я не в восторге от Путина. Он убивает слишком много людей", – заявил Трамп журналистам в своем курортном комплексе Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида, во время пресс-конференции, посвященной ночной военной операции США в Венесуэле и захвату ее президента Николаса Мадуро.

Напомним, Соединенные Штаты готовились к задержанию президента Венесуэлы в течение нескольких месяцев. В рамках этой подготовки небольшая группа сотрудников ЦРУ провела несколько месяцев в Венесуэле, отслеживая местонахождение и привычки Мадуро.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Венесуэла обвинила Соединенные Штаты в "величайшем вымогательстве" из-за захвата нефтяных танкеров. Такие действия США Каракас сравнил с пиратством.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!