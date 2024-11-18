Трамп принесет значительные изменения в войне, чего бы при Гаррисе не было. Интервью с дипломатом Ельченко

Обещание новоизбранного президента США Дональда Трампа закончить войну в Украине ко дню своей инаугурации, то есть к 20 января 2025 года, ставит его в непростую ситуацию. Кажется, кроме громких заявлений он не утвердил конкретный мирный план, в том числе, как убедит российского диктатора Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского сесть за один стол и вести переговоры. Поэтому сможет Трамп остановить войну, пока остается большим вопросом. Однако определенные шаги все же есть: состоялся разговор Трампа с Путиным, в ближайшее время будет назначен спецпредставитель президента США по урегулированию.

Видео дня

Победа Трампа вызвала определенный шок и в ЕС, где лидеры стран-членов пытаются понять, каким образом действовать по поводу помощи Украине, если США все же ее прекратят.

Своими мнениями по этим вопросам в эксклюзивное интервью OBOZ.UA поделился бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США, экспредставитель Украины при ООН Владимир Ельченко.

– Дональд Трамп уже больше недели наслаждается победой после выборов, но для нас главное, что же он делает по прекращению войны в Украине. Озвучены определенные контуры так называемого мирного плана. Состоялся телефонный разговор с Путиным. Трамп, как ожидается, вскоре назначит спецпредставителя по Украине для проведения переговоров. Ваше видение сможет ли Трамп остановить войну?

– Мне кажется, что сможет, если действительно будет этого желать, но пока есть определенные противоречия в его заявлениях. Тем не менее вот вы назвали одну положительную новость, это намерение назначить спецпредставителя по Украине. Я хочу напомнить, что украинские власти боролись фактически первую половину каденции президента США Байдена именно за это, потому что господин Волкер, являвшийся представителем Трампа в его предыдущую каденцию, этот пост покинул по избранию Байдена. Конечно, сам по себе факт назначения такого представителя не является панацеей, но это позволит этому человеку получать информацию из первых уст и докладывать Трампу. Потому все будет зависеть от того, кто это будет.

Сейчас происходит процесс передачи дел от команды Байдена к Трампу, в том числе секретные документы, необходимые для принятия взвешенных решений. Следовательно, нужно дать некоторое время, возможно, вплоть до инаугурации, пока все это будет сделано. И тогда мы увидим уже настоящий мирный план Трампа и какова будет его дальнейшая политика по отношению к Украине.

– То есть вы считаете, что, по крайней мере, к инаугурации ничего активного в этом направлении не произойдет? Потому что есть заявления, например, президента Финляндии Стубба, говорившего с Трампом, что президент США настроен как можно скорее предложить соглашение, которое может быть достигнуто в конце этого года или начале следующего.

– Я не очень разделяю такой оптимизм. Есть очень много приоритетов у нового президента, который многое наобещал и в первую очередь это касается внутренней политики – борьба с незаконной миграцией, образование, здравоохранение, экономическая ситуация. То есть множество вопросов, которые наверняка для Трампа являются большим приоритетом на сегодняшний день, чем внешняя политика. Да и в этом направлении есть еще Ближний Восток, Китай. При всей нашей, так сказать, украиноцентричности, не надо забывать, что есть в мире много других проблем, которыми должна заниматься администрация Трампа в будущем и поэтому я не думаю, что этот вопрос будет главным, при всем уважении к самим себе, при всем том. трагичности происходящих событий.

Но я остаюсь оптимистом в том смысле, что что-то реально изменится. Если бы была избрана Гаррис, то мне кажется, что мы не увидели бы вообще никаких изменений в политике США. Надо более активные действия, закручивание гаек по поводу санкций против России, надо что-то делать с формированием "оси зла", которая уже наверняка сложилась. Это все есть комплекс очень серьезных проблем и конечно, что от решения любой из них зависит решение других.

– Гарантии безопасности, о которых Украина говорит достаточно давно. Премьер Польши Туск заявил, что в ближайшее время от США можно ожидать заявление о дате прекращения огня, план по этому разрабатывается и главное, будут предложены гарантии безопасности для Украины. На ваш взгляд, что это может быть, ведь приглашение в НАТО на сегодняшний день выглядит маловероятным шагом?

– Над этими так называемыми гарантиями безопасности наши западные партнеры думаю многие месяцы, фактически с первого дня начала полномасштабного вторжения, но ничего конкретного пока не сделано. В то же время, всем прекрасно понятно, что лучшей гарантией безопасности для Украины является статья 5 Вашингтонского договора НАТО, то есть в случае агрессии против Украины все страны Альянса становятся на защиту нашего государства. Но для этого нужно стать членом НАТО.

Минимальный первый шаг, который наши партнеры могли бы сделать, это, по крайней мере, формально пригласить Украину в ряды НАТО. Это не означает, что мы станем завтра или через неделю членами Альянса, это понятно, но это будет мощный сигнал Путину, что все это серьезно, а не на словах.

– Новоизбранный президент США через несколько дней сделал целый шквал назначений на высшие должности в собственной администрации. Трамп уже избрал на должность советника по национальной безопасности Майка Уолта, а на должность госсекретаря сенатора Марка Рубио. Оба придерживаются провозглашенной Трампом внешнеполитической концепции "Америка прежде всего", но при этом являются ярыми "ястребами" в отношении Китая, Ирана и России. Вместе с тем они скептически относятся к продолжению помощи Украине.

– Среди этих кандидатур есть разные люди. Я бы сказал, что большинство из них имеют антироссийские, чем проукраинские взгляды. Все будет зависеть от конкретной ситуации. Однако учитывая стиль ведения дел Дональдом Трампом, я не думаю, что кто-то из этих людей будет пытаться, как говорится, лезть вперед отца в ад. То есть мы же помним прошлый срок Трампа, когда он уволил массу людей, которых сам же назначил, но с ними перессорился, потому что они словно проводили свою независимую линию. Я думаю, что это также было уроком для новых назначенцев. Они будут, по крайней мере, в первую часть его каденции, стараться быть осторожными. Так что больше всего действия его администрации будут зависеть от мнений Трампа.

– Есть ли у вас опасения по поводу определенных назначений. К примеру, координировать работу американских секретных служб будет Тулси Габбард, которая постоянно повторяет нарративы российской пропаганды и фактически оправдывает агрессию России против Украины.

– К сожалению, мы должны работать с теми, кто есть, ведь не мы их выбирали. Можно сколько угодно винить нашу судьбу в том, что, знаете ли, не совсем такие люди приходят к власти в США, что они не так нас сильно любят, как нам хотелось бы. Когда нам что-то нужно, то мы бежим туда и просим оружие, когда что-то нужно американцам, то мне кажется, мы не всегда адекватно на эти просьбы отвечаем. Это называется атмосфера доверия. Как между настоящими друзьями. И пока этого не будет, можно сколько угодно критиковать и Трампа лично, что он не так сильно Украину любит, как нам хочется, и его назначенцев, но надо делать такие вещи, такие предложения, от которых американская сторона не сможет отказаться, которые будут выгодны. им. Которые будут означать, что помощь нам это не только помощь Украине, но и самим Штатам, включая их финансовые интересы.

Все забыли о вопросах сжиженного газа. Сколько лет нам американцы предлагали из Польши провести отдельную трубу, по которой мы могли бы получать американский газ. Это, кстати, было именно во время прошлой каденции Трампа. Мы ничего совершенно не сделали для того чтобы реализовать этот проект. А это финансовый интерес крупного американского бизнеса, который, кстати, почти весь стоит за Дональдом Трампом.

– Хотел еще вас спросить о позиции наших западных партнеров в связи с победой Трампа и возможным уменьшением помощи Украине. Похоже, для них это определенный шок, потому что госсекретарь США Блинкен экстренно прилетает в Европу. Он общается со всеми основными лидерами ЕС, генсеком НАТО Рюте и заявляет, что Украина получит все необходимое для того, чтобы в 2025 году продолжать борьбу.

Генсек НАТО заявляет, что Путин должен заплатить больше за вторжение, о дальнейшей помощи Украине, а также о том, что нужно изменить вообще ход войны и ее характер. Польша обращается в Британию и Францию, чтобы создать какой-то союз для помощи Украине на случай, если Соединенные Штаты резко сокращают свою помощь. Как вы расцениваете действия наших европейских партнеров?

– Во-первых, вы правильно сказали в начале, что для кого-то это шок, а для кого-то все-таки подарок, который упал с неба. Я имею в виду того же Орбана или Фицо.

На самом деле, я думаю, что победа Трампа подтолкнула всех наших европейских партнеров к тому, чтобы действительно переосмыслить европейскую политику безопасности. Потому что на сегодняшний день она полностью полагается на плечи США, в первую очередь это в рамках НАТО, потому что именно американская сторона обеспечивает по существу безопасность своих европейских партнеров.

Что касается восстановления потенциала европейского ВПК, то не секрет, что фактически после окончания Холодной войны и распада Советского Союза военная промышленность стран Западной Европы практически была остановлена. То есть те запасы, которые у них были, они оставались, но новые образцы оружия фактически не разрабатывались, кроме американских. Теперь есть ситуация, о которой говорят сами европейцы, что Россия, Иран и Северная Корея ежегодно способны производить в несколько раз больше снарядов, чем вся Западная Европа плюс США вместе взятые. Это ведь не нормально.

– Но ведь три года войны мы слышим вот эти разговоры о том, что западный, а особенно европейский ВПК, отстает от российского во многих направлениях и все равно больших сдвигов не чувствуется...

– Да, 2,5 года они об этом говорили, а только сегодня начинают вкладывать определенные деньги в восстановление этого производства. Я снова говорю, возможно, мы просто не знаем с вами всей информации. Возможно, это делается, но все секретно. Но мне кажется, что хоть что-то делается, но слишком медленно. Относительно того, сможет ли ЕС заменить США, если Трамп прекратит помощь Украине, то я думаю, что экономически больше, чем сможет и готов. Вопрос только в политической воле.

– В Европе есть и другие мнения о продлении помощи Украине – премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Европу не поддерживать нашу страну в войне против России. По его словам, после победы Дональда Трампа на президентских выборах Штаты будут больше внимания уделять защите собственных интересов. Также Фицо заявил, что если США прекратят свою помощь Украине, ЕС также не должен восполнять этот пробел. Антиукраинская позиция премьера Венгрии Орбана всем известна. По вашему мнению, такие персонажи реально получили больше энергии, возможностей после победы Трампа, чтобы противодействовать украинской помощи от ЕС.

– Я думаю, они находятся в состоянии большого морального подъема. Орбан был фактически единственным действующим европейским политиком, который не сторонился встречаться с Трампом еще даже в тот период, когда новоизбранный президент был под тяжестью судебных обвинений. То есть он сделал на него ставку и выиграл. И это ввело его в состояние приступы эйфории, думая, что все ему позволено. Но я думаю, что это все скоро закончится, потому что есть, знаете ли, эйфория, а есть реальность. И в Европейском Союзе, по крайней мере, есть рычаги, которые заставят и Орбана, и Фицо, по крайней мере, по определенным вопросам поменять свою позицию. Я думаю, что и Трамп прекрасно понимает, что не от них зависит политика Европейского Союза, а от других лидеров.