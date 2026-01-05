Трамп пригрозил Индии новыми тарифами за торговлю с Россией. Видео

Президент Дональд Трамп пригрозил Индии новыми торговыми тарифами из-за ее экономических связей с Россией, в частности закупки российской нефти. По его словам, повышение пошлин может быть применено очень быстро и станет инструментом давления на страны, которые, по мнению США, опосредованно поддерживают военную машину Кремля.

Об этом Дональд Трамп заявил журналистам. Президент высказал свою позицию относительно санкционной политики против РФ.

Отвечая на вопрос о торговле Индии с Россией, Дональд Трамп заявил, что США могут "очень быстро повысить пошлины на индийские товары". Он подчеркнул, что тарифная политика является одним из самых эффективных инструментов давления, который уже неоднократно использовался Вашингтоном как в вопросах безопасности границ, так и при заключении международных торговых соглашений.

Трамп также упомянул о дискуссиях в американском Сенате по усилению санкций против России. По его словам, обсуждается законодательство, которое позволит вводить масштабные тарифы – от нулевых ставок до чрезвычайно высоких, против стран, которые покупают дешевую российскую нефть и тем самым поддерживают экономику РФ.

Отдельно президент США заявил, что уже введенные 25% тарифы в отношении Индии дали результат. Он рассказал о встрече с индийским послом, во время которой, по его словам, индийская сторона пыталась убедить его, что страна постепенно сокращает закупку российской нефти.

Комментируя международную ситуацию в целом, Трамп резко высказался о состоянии экономик России и Венесуэлы, назвав их "ужасными", а венесуэльскую – одной из худших, которые он когда-либо видел. По его мнению, именно жесткое экономическое давление, в частности через тарифы и санкции, может стать ключевым фактором влияния на авторитарные режимы и их партнеров.

