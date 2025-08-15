Зеленский и Макрон договорились встретиться после саммита на Аляске - Bloomberg

Президент Франции Эммануэль Макрон встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским после саммита главы белого дома Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Зеленским на Аляске. Об этом они договорились во время телефонного разговора 15 августа.

Видео дня

Об этом сообщил Bloomberg. Издание ссылается на неназванный источник в Елисейском дворце.

Как сообщил источник, накануне сегодняшней встречи Трампа и Путина, президент Макрон и президент Зеленский имели длительный разговор.

"Диалог между ними тесный и постоянный", – отметил собеседник издания.

По его словам, лидеры двух государств договорились встретиться в удобное для них время после саммита Трампа с Путиным на Аляске. В то же время конкретного места и даты они так и не назвали.

Ранее на этой неделе Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Лондоне и канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

Переговоры происходят на фоне интенсивной дипломатии между американскими, европейскими и украинскими чиновниками накануне запланированной встречи президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным в Анкоридже в пятницу, 15 августа.

Европейские государства настаивают на том, что Зеленский должен участвовать в любых разговорах о том, как прекратить войну между Россией и Украиной.

Как сообщал OBOZ.UA:

Ожидается, что саммит на Аляске начнется ориентировочно в 11:30 по местному времени (22:30 по Киеву). Сначала Путин и Трамп проведут разговор тет-а-тет с участием переводчиков, затем к ним присоединятся обе делегации.

В Белом доме накануне заявили, что Дональд Трамп "намерен задействовать все рычаги влияния, чтобы установить мир в Украине. И хотя он не хотел бы вводить новые санкции против России, но готов это сделать, равно как и задействовать другие инструменты, чтобы положить конец войне.

Сам Трамп после нынешнего саммита ожидает следующих переговоров уже с участием президента Владимира Зеленского.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!