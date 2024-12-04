'Залезь в свою коробку': Кит Келлог ответил олигарху из РФ, заявившему, что Путин 'пошлет' мирное предложение Трампа

Будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог отреагировал на слова российского олигарха, заявившему, что Путин "пошлет" мирное предложение Дональда Трампа. Генерал-лейтенант армии США в отставке посоветовал россиянину "залезть обратно в свою коробку" и постараться понять президента Трампа.

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Также он заявил, что россияне делают большую ошибку, когда недооценивают Трампа. Об этом Келлог заявил в эфире телеканала Fox News.

Накануне российский олигарх и соратник кремлевского диктатора Путина Константин Малофеев выдал, что РФ отклонит любое предложение о прекращении войны в Украине, которое будет предлагать избранный президент США Дональд Трамп. Также он заявил, что перемирие не принесет никаких преимуществ Москве, потому что Россия якобы "выигрывает".

"Келлог приезжает в Москву со своим планом, мы возьмем этот план и скажем ему, чтобы пошел нафиг, потому что нам ничего из этого не нравится. Вот и все переговоры. Чтобы переговоры были конструктивными, мы должны говорить не о будущем Украины, а о будущем Европы и мира", – сказал соратник военного преступника.

В свою очередь Келлог посоветовал российскому олигарху лучше понять, кто такой Трамп. Также он подчеркнул, что избранного президента США не стоит недооценивать.

"Ему бы понять, кто такой Дональд Трамп, потому что это большая ошибка недооценивать Дональда Трампа. Мир это уже сделал, и это была огромная ошибка. Это не Кит Келлог. Мы говорим о Соединенных Штатах Америки и президенте Трампе. И он разберется с этим, как он всегда с этим разбирался. Так что я бы прокомментировал так: лучше залезь обратно в свою коробку и лучше пойми президента Трампа, потому что, очевидно, ты точно не понимаешь Соединенные Штаты", – ответил Келлог на реплику российского олигарха.

Напомним, члены команды избранного президента США Дональда Трампа публично и в частном порядке выдвигают предложения по прекращению российско-украинской войны. Основная масса идей связана с территориальными потерями Украины в пользу страны-агрессора РФ.

Ранее Келлог подчеркнул, что Трамп серьезно настроен выполнить обещание прекратить войну, что является одним из его ключевых устремлений.

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