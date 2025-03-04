США по указанию Дональда Трампа ставят на паузу всю военную помощь для Украины. Это Голосу Америки подтвердил чиновник администрации. Похоже, пауза касается всех запланированных, но еще не выполненных поставок - в частности по программе долгосрочной поддержки USAI. Если посмотреть на последние объявления администрации Байдена, здесь в первую очередь речь идет о ракетах ПВО, боеприпасах к HIMARS и артиллерии.

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"Президент чітко дав зрозуміти, що він зосереджений на мирі. Нам потрібно, щоб наші партнери також були віддані цій меті. Ми призупиняємо та переглядаємо нашу допомогу, щоб переконатися, що це сприяє вирішенню", - відповіли Голосу Америки в адміністрації.

Минулого разу, коли Дональд Трамп оголосив про призупинення поставок зброї для України у 2019 році, це зрештою призвело до того, що демократи в Палаті представників оголосили йому імпічмент (хоча згодом Сенат виправдав президента). Цього разу, звісно, обидві палати Конгресу контролюються республіканцями.

Як зараз реагують в Конгресі? Сенаторка-демократка Джин Шагін, співголова комітету Сенату з іноземних відносин: "Цей акт відплати проти нашого союзника, який стоїть на передовій захисту свободи та демократії, не лише ганебний, він небезпечний.. … Я закликаю адміністрацію змінити курс". Зі схожими заявами виступили інші законодавці-демократи.

Натомість конгресмен-республіканець Чіп Рой в ефірі CNN заявив, що Дональд Трамп міг би зупинити військову допомогу для України ще раніше. "Це те, що повинен зробити президент. Відверто кажучи, він міг би це зробити до п’ятничної перепалки з Зеленським. Президент сказав, що є три шляхи: або ви програєте, або втягуєте нас у війну, або укладаєте перемирʼя. І президент має рацію, обравши перемир’я".

Рішення про зупинку військової допомоги привітали також інші республіканці з MAGA-крила. Але в партії були й ті, хто виступив проти такого кроку, - зокрема сенаторка Сʼюзен Коллінс: "Я не думаю, що ми повинні зупиняти наші зусилля. Українці проливають кров … Я не відмовляюся від своєї підтримки України".

Поки неясно, наскільки довгою буде пауза в постачанні зброї, і чи може на це зараз якось вплинути Конгрес. The New York Times пише, що перерва триватиме доти, доки Дональд Трамп не визначить, що Україна продемонструвала "добросовісну готовність до мирних переговорів з Росією".