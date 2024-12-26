'Трамп понимает, что в определенных случаях может потерять свое лицо': Обухов оценил, возможна ли встреча с Путиным

Избранный президент США Дональд Трамп продолжает заявлять о намерении способствовать как можно скорейшему прекращению российско-украинской войны. Однако прямые контакты с руководством страны-агрессора РФ могут испортить его репутацию.

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Речь идет, в частности, о возможной встрече с кремлевский диктатором Путиным. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA заявил антироссийский активист, глава фонда "Стоп Российский Террор" (США) Герман Обухов.

По его словам, Путин не может ставить Трампу никаких ультиматумов, потому что это политические фигуры разного веса. Более того, Трамп сразу не хочет терять лицо, начиная свой второй президентский срок.

"На ряде площадок я задавал вопрос: пошел ли бы Рузвельт на переговоры с Гитлером в 1944 или 1945 году? Напомнит ли кто-нибудь из сенаторов об этом Трампе или нет – неизвестно. Но у Трампа здесь ситуация достаточно сложная. С одной стороны, желание быть миротворцем, а с другой – репутация Путина, мягко говоря, уже сильно подмочена", – заявил Обухов.

Также он добавил, что встреча Трампа и Путина до сих пор находится под вопросом. В то же время Обухов подчеркнул, что даже если такая встреча состоится, Трамп не примет никаких ультиматумов Кремля, ведь понимает, что это может существенно ударить по его репутации.

"Он человек самоуверенный с чертами нарцисса. Насколько я знаю, он часто игнорирует деловые советы. Но Трамп тоже понимает, что в некоторых случаях может потерять свое лицо и поддержку даже тех республиканских сенаторов, на которых он надеется. Там есть преимущество в четыре сенатора, которые определяют позицию всего Сената, то есть преимущество Республиканской партии. И, наверное, 5-10 сенаторов, которые могут достаточно резко повести себя. А это значит, что Трамп может лишиться Сената. Если они будут голосовать вместе с демократами против каких-либо решений Трампа, он не сможет ничего сделать. Это не та ситуация, когда можно просто стукнуть кулаком по столу", – объяснил Обухов.

Напомним, новоизбранный президент США Дональд Трамп планирует как можно скорее завершить российско-украинскую войну дипломатическим путем. Однако из-за ультимативных требований диктатора Владимира Путина идеи нового главы Белого дома могут не сработать.

Ранее будущий спецпредставитель США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что Трамп действительно хочет остановить войну в Украине и он приложит для этого максимум усилий. Новый президент Соединенных Штатов даже может пригласить украинских и российских представителей на переговоры в США.

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