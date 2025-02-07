Зеленский возглавит делегацию Украины на Мюнхенской конференции по безопасности: говорить будут о завершении войны

Президент Украины Владимир Зеленский возглавит украинскую делегацию на Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится на следующей неделе. Участие также примут вице-президент США Джей Ди Венс и спецпредставитель по вопросам Украины и РФ Кит Келлог.

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Украина готовится представить собственную позицию по прекращению войны и свои взгляды на то, как можно достичь "длительного и крепкого мира". Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак для Associated Press.

По словам Ермака, в Мюнхене украинская делегация планирует обсудить гарантии безопасности, которые могут быть предложены для нашей страны, чтобы предотвратить повторную агрессию со стороны России.

"Нужно, чтобы лидеры и политические эксперты, которые будут в Мюнхене, осознали, что это импульс. Что мы очень близки к настоящему завершению этой войны справедливым и долговременным миром, но (необходимо) быть вместе... Чтобы не дать России возможности разделить мир, разделить партнеров", – заявил Ермак.

Руководитель Офиса президента добавил, что даты встречи Зеленского и президента США Дональда Трампа еще нет, но это должно произойти как можно быстрее. Он добавил, что "мы над этим работаем".

Также Ермак подтвердил, что Кит Келлог посетит Киев после Мюнхенской конференции по безопасности примерно в конце февраля. Украинцы планируют предоставить ему "полную и реальную информацию" о ситуации на поле боя, текущих мобилизационных усилиях и состоянии доставки вооружения и техники.

"Я считаю, что важно, чтобы мы прошли эти консультации и переговоры до того, как у администрации (Трампа) будут какие-то планы. Потому что наша позиция заключается в том, что невозможно иметь и будет большой ошибкой иметь какие-либо планы без участия Украины в подготовке этого плана", — подчеркнул Ермак.

Напомним, что Мюнхенская конференция является регулярным форумом для глобальных обсуждений международной безопасности, который приобрел новое значение на фоне войны России против Украины и других вызовов.

Как сообщал OBOZ.UA, спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог заявил, что не будет представлять мирный план для Украины на следующей неделе на конференции в Мюнхене. По его словам, делать это должен сам Дональд Трамп.

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