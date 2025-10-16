Трамп до сих пор не исключает личную встречу Зеленского и Путина – Белый дом. Видео

Президент США Дональд Трамп считает, что личная встреча президента Украины Владимира Зеленского с российским диктатором Путиным может состояться. Несмотря на сложную ситуацию Трамп "считает это возможным" и был бы рад видеть такую встречу.

Об этом во время брифинга сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, отметив, что глава Белого дома не теряет веры в возможность переговоров. Ливитт пояснила, что сейчас ведутся переговоры о подготовке встречи между российской и американской делегациями, которую возглавит госсекретарь Марко Рубио. После этого планируется новая личная встреча Трампа и Путина.

Возможность дипломатического прорыва

По словам Ливитт, несмотря на осторожность в формулировках, президент США не закрывает двери для трехсторонних переговоров. "Я не думаю, что президент Трамп полностью закрыл двери для этого", – сказала она.

Еще до нынешней эскалации Трамп пытался организовать саммит с участием Зеленского, но встреча так и не состоялась. Путин, по сообщениям СМИ, тогда высказывал сомнения в целесообразности переговоров с украинским лидером.

В свою очередь Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что готов к диалогу с российским диктатором. По его мнению, именно Путин принимает все ключевые решения в Кремле, поэтому переговоры с ним имеют смысл.

Готовится встреча в Будапеште

Как сообщалось, 16 октября Дональд Трамп и Владимир Путин провели очередной телефонный разговор, который американский лидер назвал "продуктивным". Во время диалога стороны договорились провести подготовительную встречу советников высокого уровня уже на следующей неделе.

"Первые встречи со стороны США возглавит государственный секретарь Марко Рубио вместе с другими лицами, которые будут назначены позже. Место встречи еще не определено", – отметил Трамп.

По его словам, сам он планирует встретиться с Путиным в Будапеште, чтобы обсудить возможность прекращения "бесславной" войны между Россией и Украиной.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как Трамп в последнее время неоднократно публично выражал разочарование поведением Путина. Американец заявлял, что не доверяет Путину, но не прекращает с ним контакты, надеясь достичь мирного соглашения по Украине.

