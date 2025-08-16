'Это самый большой прорыв': после Аляски сенатор Грэм предположил, что война в Украине может завершиться до Рождества. Видео

То, что российский диктатор Владимир Путин допустил возможность встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, является самым большим достижением переговоров на Аляске 15 августа. В случае, если такой саммит состоится, война РФ против Украины может завершиться уже к Рождеству (25 декабря 2025 года).

Соответствующее заявление сделал сенатор от штата Южная Каролина, представитель Республиканской партии Линдси Грэм, комментируя переговоры, которые в пятницу в Анкоридже провел американский президент Дональд Трамп. Своими впечатлениями от встречи политик поделился в эфире Fox News.

"Самый большой прорыв вечера"

Член Сената сказал, что, по словам Трампа, Путин, очевидно, соглашается на встречу с Зеленским. Грэм признался, что это его ошеломило.

"Это самый большой прорыв вечера. Я никогда раньше такого не слышал", – заявил он.

"Если эта встреча состоится, думаю, что эта война справедливо закончится до Рождества – или задолго до Рождества", – предположил политик.

В то же время он не исключает, что трехстороннего саммита лидеров США, Украины и РФ может и не произойти. Тогда, по мнению Грэма, американский президент может ввести санкции.

"Если эта встреча не состоится, то, я думаю, Трампу придется принять строгие меры в отношении Путина и тех, кто покупает его нефть и газ", – выразил надежду он.

Как писал OBOZ.UA:

– 15 августа на Аляске Дональд Трамп и Владимир Путин провели первую личную встречу за шесть лет. Глава Белого дома назвал переговоры продуктивными, но никакой конкретики на счет договоренностей ни президент США, ни глава РФ не озвучили.

– После саммита Трамп сказал, что между США и РФ осталось нерешенным "ключевое разногласие". Он отказался говорить, что именно имеет ввиду.

– Президент Соединенных Штатов сообщил, что любое решение по завершению Украины должен согласовать Владимир Зеленский. Трамп считает, что есть "достаточно высокая вероятность" заключения соглашения по урегулированию войны.

