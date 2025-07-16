'Трамп не хочет окончательно рвать отношения с Путиным и Россией': Огрызко объяснил, чем это грозит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не заинтересован в кардинальном разрыве отношений с Россией и главой Кремля Владимиром Путиным. Ключевым фактором сохранения дружбы между двумя странами выступает торговля, в частности обогащенным ураном и еще некоторыми редкими полезными ископаемыми, который Вашингтон закупает у РФ.

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Но если США найдут альтернативу, разговор с Москвой будет иным. Такое мнение в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA высказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

По его словам, позиция американского лидера постоянно меняется, однако соглашение между США и НАТО по закупке оружия для Украины является практическим шагом.

"Трамп не хочет окончательно рвать отношения с Путиным и Россией. Чем это грозит? Именно тем, о чем вы говорите. Сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – вообще третье. И никто уже не понимает, что на самом деле происходит. Но если, скажем, уже есть договоренность между США и НАТО, что НАТО покупает американское вооружение для Украины – это уже практический шаг. И эти договоренности не с Трампом, а с американским бизнесом", – пояснил эксперт.

Он добавил, если контракты уже заключены и профинансированы, изменить их будет невозможно. Поэтому, Украина получит вооружение независимо от решений или заявлений Трампа. В то же время не стоит забывать, что подобные процессы происходят и среди европейских партнеров по НАТО. Если американская и европейская поддержка сольются в единый поток, Киев будет иметь реальный инструмент для влияния на ход войны.

Стоит отметить, что переговоры между Россией и США продолжаются и недавно госсекретарь США Марко Рубио встречался с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Малайзии, где последний передал "новые предложения" по Украине. По словам Огрызко, только обогащенный уран является весомым фактором, влияющим на Америку в переговорах со страной-агрессором.

"Единственный серьезный фактор, который сегодня может реально влиять на США – это обогащенный уран. Потому что США сами его не производят в нужных объемах. Они его закупают у России. Я не исключаю, что в российских "предложениях" фигурировало что-то вроде: мол, если вводите против нас эти драконовские санкции (введение США против РФ и ее торговых партнеров тарифов в размере 100%. – Ред.) – мы прекращаем вам поставки урана. Ну такой себе обмен: вы – не трогаете экономику, мы – не трогаем вашу энергетическую безопасность. Давайте, мол, оставим экономику вне конфликта, зарабатывайте вы, зарабатываем мы. Вот именно это, я думаю, и объясняет 50-дневную отсрочку", – отметил экс-министр иностранных дел Украины.

Именно поэтому Трамп сделал ставку на военную помощь, а не на экономическое давление. Акценты сместились в сторону сферы безопасности, поскольку мгновенно отказаться от российского урана пока невозможно. Однако в течение ближайших 50 дней США, скорее всего, будут искать пути для замены этого ресурса.

Если альтернативу найдут, другие факторы, в частности торговые, будут терять влияние на позицию Вашингтона, ведь объемы торговли с РФ уже сейчас мизерные. Останется только вопрос критически важных ископаемых – и если их также удастся заместить, проблема, вероятно, решится сама по себе.

Напомним, 14 июля Дональд Трамп заявил, что может ввести против России и ее торговых партнеров тарифы в размере 100%. Это произойдет, если в течение 50 дней РФ не согласится на прекращение огня.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте заявил, что 14 июля Североатлантический альянс и Белый дом достигли договоренности о поставках Украине оружия. Все расходы лягут на страны ЕС.

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