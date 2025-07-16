Трамп и Европа делают одну ужасную ошибку, исправив которую, можно рассчитывать на успех. Интервью с Огрызко

Имеем долгожданное выступление президента США Дональда Трампа по России, которое сенатор Линдси Грэм анонсировал как событие, которое достигнет "поворотного момента в отношении РФ и заставит Путина задуматься". США введут вторичные санкции в отношении России и ее торговых партнеров, если в течение 50 дней не будет соглашения по Украине. То есть Трамп в очередной раз отложил введение санкций против России и дал Путину еще 50 дней на прекращение огня, которые тот использует для еще более жестких атак против Украины. Американский лидер также добавил, что США и НАТО достигли договоренности о поставках оружия Украине за счет европейцев. Альянс будет координировать поставки. Среди прочего Украина якобы получит 17 систем Patriot. Президент США уточнил, что страны НАТО отправят в Украину собственные Patriot, а США предоставят этим государствам замену.

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В общем, ожидался конкретный и развернутый список требований и ясных мер в случае их невыполнения, но вместо этого все отложено "примерно" на 50 дней, в течение которых нужно "заключить соглашение". Ну, и обозначен ряд угроз, но без жесткой конкретики. Зато жесткий санкционный пакет, который имеет поддержку в Сенате, уже якобы "не имеет смысла". При этом санкции, которые нанесут удар по энергетическому сектору России и ее клиентам, как это предусмотрено в законопроекте Сената, повредят Москве гораздо больше, чем тарифы на небольшой объем товаров, которые Россия поставляет в США. Не прозвучало ни одного слова о вероятной конфискации замороженных российских активов. Это принципиальный вопрос, не менее важный, чем санкции и отправка оружия. Решись Трамп на этот шаг и это было бы уже качественное изменение по давлению на Россию.

Кажется, Трамп все же не хочет ссориться с Путиным, до последнего надеясь договориться. Президент США своим заявлением оставил открытым даже не форточку, а окно для России, отметив, что ждет в течение ближайших 50 дней от Москвы практических шагов в ответ. Кажется, Трамп все же не хочет ссориться с Путиным, до последнего надеясь договориться. После таких заявлений Путин точно не побежит договариваться.

Своими мыслями по этим и другим вопросам в эксклюзивном интервью для OBOZ.UA поделился экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

– Наконец прозвучало ожидаемое заявление президента США относительно России, Владимира Путина и возможных действий в случае, если российский диктатор не согласится на предложения прекращения огня и мирных переговоров без ультиматумов. С одной стороны, снова: "я не доволен Путиным", "введем пошлины", а Украина получит ПВО и другое вооружение за счет Европы. С другой стороны, мы же ожидали значительно более жестких заявлений – в частности относительно замороженных российских активов на территории США, что было бы сигналом для Европы. И санкционного пакета, который уже прошел определенное предварительное одобрение в Сенате, но Трамп упорно не хочет его вводить. Как вы расцениваете эти последние заявления Трампа?

– Ну, видите, конечно, что мы всегда хотим всего и сразу. Это, в общем-то, хорошо. И правильно. Но так, к сожалению, не складывается. Потому что у каждой страны свои интересы. И мы пытаемся реализовать наши, а Трамп – свои. Здесь не надо быть наивным. Он действует, исходя из того, что выгодно США. Но, несмотря на все, давайте посмотрим на ситуацию шире. То, что озвучено – о масштабной возможности получения, скажем, тех же Patriot, и не только их, но и других видов вооружения, которые действительно могут серьезно повлиять на ход войны, – это, безусловно, позитив. Далее условно ЕС компенсирует ей эту поставку. То есть оплачивает те системы, которые переданы Украине. А дальше страна-отправитель заказывает у США новые комплексы. В итоге получается такая себе логистическая и финансовая схема: страна-поставщик ничего не теряет, получает новые системы вместо переданных, США – получают заказ, Европа – платит, Украина – защищается. И Трамп может сказать: видите, я помогаю Украине, а американский бюджет от этого только выиграет. И с формальной точки зрения – он будет прав.

То есть логика в этом есть. Украина получает необходимое, страна-донор не остается с пустыми руками, американский ВПК зарабатывает, а Европа вкладывает деньги в реальную безопасность. Это эффективная схема, если, конечно, в ней ничего не сломается. Генсек НАТО Рютте, который только что побывал в Вашингтоне – и договорился, что такая схема действительно будет запущена. То есть мы можем быть уверены: не завтра, но оружие будет. А если будет оружие — Путин будет иметь значительно меньше возможностей для воздушных атак. А если речь пойдет еще и о дальнобойных системах, способных накрывать глубину территории РФ – тогда речь пойдет об уничтожении логистики. А без логистики война невозможна.

– В целом тональность выступления Трампа. С одной стороны, идея поставки американского оружия через НАТО за европейские деньги – это, действительно, новый подход для Трампа. А с другой, вот эти "50 дней", которые озвучил Трамп – это фактически сигнал Путину. Даже не "окно возможностей", а открытая дверь: атакуй, пока можно. Продолжай воздушные атаки, дави на фронте – пока Запад думает. И в Кремле, похоже, эти заявления восприняли положительно. Ожидали более жесткой риторики – а получили очередной "тайм-аут". Путин после таких заявлений вряд ли побежит договариваться. Поэтому как понимать эти "50 дней"? Потому что до этого были другие заявления: "2 недели", "3 недели", "я приму решение". Так Трамп не хочет ссориться с Путиным и таким образом оставляет ему пространство для маневра?

– Знаете, господин Роман, мне это тоже выглядит как игра. Вспомните – Трамп недавно рассказал о своем разговоре с Путиным, который якобы состоялся в начале июля. Путин тогда сказал: мол, в течение 60 дней он будет наступать, завоевывать, достигать своих целей. А теперь Трамп публично отвечает: хорошо, у тебя есть 50 дней, чтобы прийти в себя. Чтобы договориться. Потому что если ты дальше продолжишь – тогда "Томагавки полетят тебе на голову". Причем не только тебе, но и в твой любимый Санкт-Петербург. То есть это может быть форма публичного предупреждения, своеобразный ультиматум. Сейчас имеем только системы обороны, чтобы Украина могла защищаться от твоих ударов. Но если за этот срок ничего не изменится — тогда будет другое оружие. То, которое заставит тебя проиграть.

Поэтому да, я согласен: Трамп не хочет тотального поражения России. Это видно невооруженным глазом. Он до сих пор живет в иллюзии какого-то будущего партнерства, когда-то, где-то, с кем-то в Кремле. Не понимая, что с Россией никакого партнерства быть не может. Поэтому сейчас он выбрал тактику: не рвать окончательно, не сжигать все мосты. Оставить поле для маневра. А дальше, мол, посмотрим, что из этого получится.

– Относительно заявлений Трампа и перечня того, что якобы должна получить Украина. Как вы считаете: мы действительно получим все это вооружение – за месяц, за два, за полгода? Трамп может многое заявлять – как в негативном, так и в позитивном ключе – но очень часто это расходится с тем, что на самом деле потом происходит. И уже появилась информация, что не все так просто с тем, что сказал Трамп. Например, в Пентагоне вообще посоветовали обращаться к Белому дому по поводу заявления о 17 Patriot для Украины. А министр обороны Германии заявил, что доставка первой системы Patriot займет несколько месяцев: сейчас планируются переговоры с США о покупке только двух систем.

– Абсолютно с вами согласен. То, что в системе управления США сейчас царит хаос, – это не секрет. Это, как говорится, понятно всем. Вспомните хотя бы те ситуации, когда в телефонном режиме обсуждали, как наносить удары по хуситам. Но вернемся к главному. Что сказал глава Пентагона? Фактически – то, что американцы свои Patriot отдавать не собираются. По крайней мере я именно так прочитал заявление министра обороны. Мол, нам самим они нужны, мы их держим для собственных нужд. Но – и здесь возвращаемся к теме, которую уже только что затрагивали — если какая-то другая страна согласится передать свои системы Украине, то США изготовят для этой страны новые системы и поставят ей. Но – исключительно за европейские деньги. То есть я эту позицию Пентагона воспринимаю так: системы будут, но не из американских арсеналов.

– Тогда относительно дальнейшего плана действий, когда истечет срок в 50 дней. Трампу, очевидно, не понравился вопрос журналиста, который спросил: "Хорошо, 50 дней пройдет, Путин не останавливается, не выполняет ваших предложений, нет прекращения огня, продолжается эскалация в Украине — что вы тогда будете делать?" И Трамп, мягко говоря, довольно нервно отреагировал, от ответа уклонился. А с другой стороны, The Washington Post в своей последней статье приводит детали разговора Трампа с Зеленским. Мол, Трамп прямо спросил: "А почему вы не бьете по Москве?" — таким тоном, как будто искренне удивился. Зеленский ответил: "Дайте ракеты — и вопросов не будет." И Трамп якобы с этим согласился: мол, и по Санкт-Петербургу тоже надо давить. Так все же – каким будет реальное действие после этих 50 дней? Путин не останавливается, это понятно. Никаких нормальных переговоров не будет. Как вы видите развитие событий после этого срока?

– Все будет зависеть от того, какое именно вооружение мы реально получим. И от Трампа, и от Европы. Если это будет не только оборонительное, но и наступательное вооружение — тогда у Путина действительно возникнет дилемма. Что делать? Или фактически проигрывать, потому что если ты не имеешь чем воевать — то что тогда? Тогда придется искать какую-то другую опцию. Но и признать поражение он не может – это для него токсично. Поэтому остается имитация чего-то вроде переговоров. Но тут, как по мне, самая большая опасность. Потому что наши западные партнеры — и особенно в Европе – почему-то считают, что главное сейчас – начать переговоры. Что стоит только сесть за стол – и все наладится.

По моему мнению, это одна из самых грубых ошибок, которую только можно представить. Потому что есть такой базовый принцип международного права – принцип добросовестности. Это означает, что стороны ведут переговоры с реальным желанием достичь результата. Но вы хоть раз видели в действиях России добросовестность? Ее не было, нет – и не будет. Это константа. Это фундаментальный факт. Даже если они сядут за стол, от момента начала разговоров до чего-то, что Трамп называет "сделкой", – расстояние между этими точками измеряется годами. Потому что россияне – мастаки тянуть процесс годами, затягивать, имитировать, не договариваясь ни о чем. Поэтому я считаю, что ни до какой "сделки Трампа" не дойдет вообще. Его не видно. Разве что произойдет полный обвал на фронте – и тогда Путин, возможно, что-то начнет понимать. Но и тогда, помните, у них в рукаве всегда заготовлен сценарий: мол, "угроза существованию российского государства", "нам ничего не остается", и, следовательно, – "мы можем применить ядерное оружие".

Я думаю, что итогом всего этого станет переход к ядерной риторике. И это будет не только уровень сумасшедшего полупьяного Медведева или Захаровой. Они поднимут градус выше – выпустят Герасимова. Или сам Путин выйдет и скажет, что вот, мол, "рассматривается и такой вариант, потому что обстоятельства угрожают самой российской государственности". Начнется шантаж. Поэтому спрогнозировать эту ситуацию сложно. Поэтому – чем больше мы сейчас получим именно наступательного оружия, тем быстрее, возможно, что-то сдвинется в позиции самой России. Другого варианта нет. И, слава Богу, что на Западе это наконец-то начинают понимать.

– Вы упомянули о ядерном оружии. А Запад до сих пор боится этих угроз из Кремля? Что вот-вот "достанем ракеты и ударим"? Ведь сколько раз уже те угрозы звучали – и мы перешли через эти так называемые "красные линии", и Запад перешел. И ничего.

– Это, пожалуй, последнее, чего на Западе все еще реально боятся. И именно против этого шантажа – какого-то понятного, последовательного ответа, к сожалению, до сих пор нет. Разве что Запад мог бы выйти на другой уровень ответственности и четко сказать: если вы примените – мы тоже применим. Вот тогда это был бы действительно адекватный ответ. Но пока они молчат, пока держат язык за зубами, – Кремль будет продолжать давить на страх.

Помните, был момент, когда президент Франции Макрон ответил: "А чего вы нас пугаете? У нас тоже есть ядерное оружие". И после этого вся эта риторика на некоторое время исчезла с российских пропагандистских каналов. Вот это и надо повторять. И не раз, и не только Макрону, но и премьер-министру Британии Стармеру, и любому из ключевых игроков. Надо прямо сказать: мы вам не уступим, и наш ответ будет не слабее, а, возможно, еще и мощнее. А там уже увидим – кто кого. Потому что если играть в односторонний пацифизм, то это уже точно проигрыш.

– Как долго продлится эта новая риторика Трампа? Эта показная враждебность к Путину и России. Потому что даже после последнего заявления, где Трамп говорил о поставках вооружения, о потенциальных ограничениях для России – он, в то же время, назвал Путина "жестким парнем", "крутым типом". Мол, Россия – большая страна, с мощным экономическим потенциалом, с ней интересно работать, интересно зарабатывать. В Европе боятся, что эта риторика – ненадолго. Что Трамп посылает Путину сигналы: мол, "ты не перегибай, и мы снова можем сесть, поговорить и решить все красиво".

– Действительно, такая угроза есть. И здесь важно быть реалистами. Не строить розовых замков на песке. Потому что я также считаю: Трамп не хочет окончательно рвать отношения с Путиным и Россией. Чем это грозит? Именно тем, о чем вы говорите. Сегодня – одно, завтра – другое, а послезавтра – вообще третье. И никто уже не понимает, что на самом деле происходит. Но если, скажем, уже есть договоренность между США и НАТО, что НАТО покупает американское вооружение для Украины – это уже практический шаг. И эти договоренности не с Трампом, а с американским бизнесом. Если контракты подписаны и профинансированы – изменить это будет уже невозможно. Тогда мы свое вооружение получим – независимо от того, что скажет или не скажет Трамп. И плюс: не забываем, что похожие процессы идут и со стороны европейских партнеров по НАТО. Если американский и европейский потоки вооружения соединятся – мы реально получим инструменты для влияния на ситуацию. Да, пока что поставки дальнобойных ракет из Германии, Франции, Британии – немного приторможены. Но я уверен, что переговоры продолжаются. Просто в непубличном режиме. Это не снято с повестки дня. Если все это сойдется в одной точке – наши возможности существенно возрастут. А Трамп увидит: Путин упирается? Ну, тогда полетит – и по Москве, и по Санкт-Петербургу. И это будет логично, и вполне убедительно. А вот предугадать непредсказуемого Трампа, как вы понимаете, – дело бесполезное.

– Теперь относительно переговоров между Россией и США. Они, кажется, не прекращались. На прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио встречался с главой МИД РФ Лавровым в Малайзии. И в Госдепе официально подтвердили, что россияне передали "новые предложения" по Украине. И вот интересно: действительно ли эти новые предложения могли как-то повлиять на изменение тона Трампа? Потому что заявление явно не то, которого все ждали.

– Единственный серьезный фактор, который сегодня может реально влиять на США – это обогащенный уран. Потому что США сами его не производят в нужных объемах. Они его закупают у России. Я не исключаю, что в российских "предложениях" фигурировало что-то вроде: мол, если вводите против нас эти драконовские санкции – мы прекращаем вам поставки урана. Ну такой себе обмен: вы – не трогаете экономику, мы – не трогаем вашу энергетическую безопасность. Давайте, мол, оставим экономику вне конфликта, зарабатывайте вы, зарабатываем мы. Вот именно это, я думаю, и объясняет 50-дневную отсрочку. Именно поэтому Трамп сделал акцент на оружии, а не на экономике. Именно поэтому начали активно говорить о военном аспекте. Потому что заменить российский уран одномоментно – невозможно. Это объективно. Но в течение этих 50 дней, скорее всего, американцы будут искать варианты, как это сделать. Если найдут альтернативу – тогда остальные факторы на Вашингтон не будет иметь такого влияния. Потому что остальной торговли там практически нет. Остается только отдельные критические полезные ископаемые. И если и это будет замещено — то вопрос, думаю, исчезнет сам собой.

– Кит Келлог, спецпредставитель Трампа, прибыл в Киев и будет целую неделю. Это, как по мне, достаточно длительный визит, чтобы просто ограничиться "ознакомлением". Очевидно, будут стратегические переговоры между Украиной и США. Как вы считаете, что именно может обсуждаться в эти семь дней?

– Я думаю, день-два – это политические встречи: с Офисом президента, парламентом, силовиками. А дальше – визиты на производственные объекты, предприятия оборонки. Ведь речь уже идет о совместном производстве. И надо понимать, какие ресурсы нужны, где что можно ускорить. Поэтому программа Келлога – серьезная. Именно этим объясняется такой длительный визит. Но я уверен – все это нам только на пользу. Это – о реальном сопротивлении. И, в конце концов, об изменении ситуации на фронте. И вполне возможно, что именно это будет в центре внимания Келлога здесь, в Киеве.