Трамп назвал Зеленского 'хитрым парнем' и заговорил о потерях России в войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает украинского коллегу Владимира Зеленского "хитрым парнем" и подчеркнул, что необходимо достичь мирного соглашения. Кроме того он вспомнил и о потерях страны-агрессора.

Об этом Трамп сказал ведущему в эфире одного из телеканалов. В ответ на вопрос журналиста Трамп отметил, что "всегда ладил" с Зеленским, за исключением случая в Овальном кабинете.

"Он (Зеленский – ред.) хитрый человек, он хитрый парень и мы хотим достичь мирового соглашения... И, знаете, они теряют территории, но это дорого стоит и России. и им. А мне нравится Зеленский. Я всегда с ним ладил, кроме одного момента в Белом доме, который по моему мнению, был немного агрессивным с его стороны. Тогда, в Овальном кабинете, думаю вы помните", – сказал глава Белого дома.

Отдельно президент США отметил, что украинские военные продолжают боевые действия независимо от наличия или качества вооружения.

"Они сражаются потому что независимо от того, есть снаряжение или нет, они способны сражаться", – подытожил Трамп.

Напомним, государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе посетит Италию и Ватикан. Поездка состоится на фоне напряженности отношений между Вашингтоном и Римом после скандальных заявлений президента США Дональда Трампа в адрес Джорджии Мелони и Папы Римского.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп раскритиковал премьераВеликобритании Кира Стармера за недостаточную, по его мнению, поддержку Штатов во время войны с Ираном. Американский лидер сравнил британского политика с Невиллом Чемберленом, который был премьером Британии в 1937-1940 годах и запомнился политикой умиротворения в отношении нацистской Германии.

