Трамп начал осознавать, что Путин ему врет насчет готовности к миру, – Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что, по его мнению, американский лидер Дональд Трамп "осознает", что Владимир Путин "лгал" ему, когда утверждал о готовности к миру. Макрон выразил надежду, что возмущение Трампа приведет к масштабному пакету санкций, который сможет остановить войну – ведь на карту поставлен авторитет Америки.

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Такое заявление Трамп сделал в столице Вьетнама Ханое в понедельник, 26 мая, в ходе общения с прессой, передает Le Monde. "То, что происходит в Украине, неприемлемо и крайне серьезно. ... Эта двойная болтовня показывает неаутентичность состоявшихся дискуссий", – сказал он.

Макрон добавил: он полагает, что Трамп понимает, что Путин солгал, когда сказал о своей готовности к миру.

"В последние часы мы снова стали свидетелями проявления гнева Дональда Трампа. Это своего рода нетерпение. Я просто хочу, чтобы это сейчас воплотилось в действия", – сказал французский лидер журналистам.

Макрон выразил надежду, что "возмущение" Трампа "перерастет в способность США совместно с европейцами пригрозить совершенно другим и гораздо более масштабным пакетом санкций, который позволит нам сдержать Россию и, наконец, положить конец конфликту".

"На карту поставлен авторитет Соединенных Штатов Америки ", – сказал президент Франции, добавив, что "говорил" об этом с Трампом.

Макрон также призвал к "максимально длительному прекращению огня".

Как и другие европейские лидеры, он призвал установить "крайний срок" для Путина для установления прекращения огня, а после этой даты должны последовать "массовые репрессии".

Во время тура по Юго-Восточной Азии Макрон также призвал к "сохранению порядка, основанного на правилах" в глобальном контексте "серьезных дисбалансов", передает BFMTV.

Он обратился к таким странам, как Вьетнам и Индонезия, которые традиционно покупали оружие у РФ, но сейчас ищут альтернативных поставщиков.

Президент Франции акцентировал, что Россия, продолжая войну против Украины при поддержке солдат из Северной Кореи, "дестабилизирует Азию", а не только Европу.

Как сообщал OBOZ.UA, на третий день массированных ударов России по мирным городам Украины Трамп заявил, что ему это не нравится, ведь он всегда ладил с Путиным, а сейчас "не знает, что с ним случилось". Американский лидер предположил, что глава Кремля сошел с ума, потому что убивает людей. Он также подтвердил, что рассматривает возможность введения новых санкций против РФ.

В Кремле истолковали заявление Трампа как "эмоциональную перегрузку", однако поблагодарили его за мирные усилия. По словам спикера Путина Пескова, диктатор принимает решения, которые якобы "необходимы для обеспечения безопасности" РФ.

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