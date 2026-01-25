Трамп может превратиться в угрозу Путину и вытеснить РФ из мировой геополитики – NYT

Нынешняя администрация президента США Дональда Трампа создает вызовы для российского диктатора Владимира Путина. Американский лидер фактически бросил вызов Кремлю, начав мыслить категориями сделок и пользоваться неограниченной властью.

В таких условиях Трамп стал новым конкурентом Путина в обладании всеобъемлющей власти. Об этом говорится в The New York Times.

Новая роль Трампа

Автор статьи утверждает, что если американский президент начнет действовать так, как Россия, то российскому диктатору Путину предстоит занять новое место в геополитике.

Аналитики NYT пишут, что Путин много лет получал геополитическое преимущество, агрессивно пользуясь российской силой в глобальных делах и идя на большие риски. Трамп, который действует так же, выгоден российскому диктатору до тех пор, пока их взгляды схожи. В противном случае влияние РФ окажется под угрозой, поскольку глобальная военная и экономическая мощь Вашингтона превосходит возможности Москвы.

Фиона Хилл, которая руководила российскими и европейскими делами в Совете национальной безопасности Белого дома во время первой администрации Трампа, рассказала в комментарии NYT, что фактически США говорят России: "Мы с вами, и делать мы будем то же самое, что и вы". Для Путина это знаменует новую реальность. По мнению Хилл, проблема для Кремля может состоять в том, что Трамп попытается превзойти Путина.

Аналитик отметил, что Соединенные Штаты во многом превосходят Россию, и российский диктатор не может сравниться с президентом США в том влиянии, которое тот демонстрирует над американскими технологическими миллиардерами, обладающими огромным влиянием во всем мире.

В свою очередь Томас Грэм, возглавлявший работу по вопросам России в Совете национальной безопасности Белого дома при Джордже Буше-младшем, рассказал в комментарии NYT, что приглашение в Совет мира Трампа, которое получил Путин, может подорвать глобальное влияние Москвы, которая обладает постоянным местом в Совете Безопасности ООН.

Аналитик также выразил мнение, что от Венесуэлы до Гренландии Трамп хочет усилить влияние США в Западном полушарии, однако ничего не говорит о том, что он намерен на этом остановиться и уступить Европу в качестве зоны влияния РФ.

Напомним, в России критически оценили методы, к которым, по их словам, прибегает президент США Дональд Трамп во внешней политике. В Кремле считают, что такой стиль принятия решений не согласуется с представлениями Москвы о "многополярном мировом порядке".

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Трамп заявил, что Украина и страна-агрессор Россия поочередно оказываются не готовыми к завершению войны. По его словам, нет синхронной готовности к компромиссу с обеих сторон.

