'Трамп может помочь остановить Путина, диктатор его боится': президент Украины оценил взгляды и стремления президента США

Избранный президент США Дональд Трамп может стать решающим в завершении войны в Украине. Он способен остановить российского диктатора Владимира Путина.

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Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью, которое дал вместе с супругой Еленой Зеленской в телемарафоне 2 января. Глава государства отметил, что уже провел несколько разговоров с Дональдом Трампом.

"Трамп может быть решающим. Я думаю, для нас это самое главное. Он, его качества, они таковы. Он способен быть решающим в этой войне. Он способен остановить Путина – справедливее сказать, помочь нам остановить Путина. Он это может", – сказал президент.

Зеленский отметил, что, по его мнению, Трамп "сильный и непредсказуемый". Но он действительно хочет окончить войну.

"Я хотел бы, чтобы непредсказуемость президента Трампа касалась прежде Российской Федерации. Я считаю, что он действительно хочет закончить войну. Я считаю, что это правда", – подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что Трамп умеет побеждать, и его победа на выборах в США была сильной и "не было противоречивости в этой победе".

"Я думаю, именно такая победа над агрессией России нам и нужна. Пока у меня нет ни одного негативного момента от нашего общения", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия недовольна концепцией Трампа по окончании войны в Украине. В частности, в Москве раздражены предложением ввести на территорию нашей страны контингент миротворцев.

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