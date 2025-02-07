'Трамп может остановить Путина': Зеленский – о переговорах с Россией и США, полезных ископаемых и защите Днепропетровщины. Видео

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что американский лидер Дональд Трамп может остановить российского диктатора Владимира Путина. Об этом он говорил в контексте того, что руководитель РФ не просто так захватывает украинские земли полезными ископаемыми, а уже думает о том, как дать к ним доступ своим партнерам.

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Речь идет об Иране и Северной Корее, однако Путин хотел бы привлечь в этот альянс другие страны. Об этом Зеленский сказал в интервью Reuters.

"Мне кажется, что Трамп может сказать Путину: "Слушай, ты только что забрал триллионы, так это не работает. Ты должен вернуть то, что принадлежит другой стране", – отметил он.

Гарант подчеркнул, что необходимо остановить Путина и защитить богатые минеральными ресурсами Днепропетровщину и центральную Украину.

Зеленский подчеркнул, что это очень богатая земля, однако это не значит, что мы ее кому-нибудь отдадим, даже стратегическим партнерам.

"Мы говорим о партнерстве... Давайте развивать это вместе, зарабатывать деньги, и самое главное, это касается безопасности западного мира. Инвестиционные модели могут быть разными... Партнеры договариваются о том, как они будут инвестировать. Иногда это 50 на 50, если двое партнеров; возможно, трое или четверо... Соединенные Штаты первые – мы первыми поделились этим планом с ними", – сказал он.

Украина владеет одними из крупнейших в Европе запасами стратегических ресурсов, поэтому защита Украины означает также защиту этих ресурсов. Это уран, титановые и марганцевые руды, редкоземельные элементы, литий, природный газ и десятки других ресурсов, от которых зависит геополитика, отметил Зеленский.

Президент заявил, что для него важно встретиться с Трампом перед встречей последнего с Путиным. Иначе, отметил Зеленский, это будет выглядеть как диалог об Украине без Украины. Партнерам важно сначала обсудить свои вопросы, а потом уже разговаривать с врагом, добавил он.

"Я не знаю, о каких компромиссах можно говорить за столом переговоров, мы до этого не дошли... Важно, чтобы люди понимали, что Украина ведет переговоры, а не принимает ультиматумы России", – отметил украинский лидер.

С Трампом он, прежде всего, хочет обсудить гарантии безопасности для нашего государства.

"Будущее строится на экономике – где мы находимся, какие мы есть, люди должны зарабатывать больше, а профессионалы с рабочими местами должны жить лучше. И мы имеем для этого абсолютно все – нам нужен мир", – резюмировал Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп может встретиться с украинским лидером Владимиром Зеленским уже на следующей неделе. Также американский президент хочет поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.

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