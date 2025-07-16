Трамп изменил свои взгляды на войну в Украине: в СNN объяснили, что это значит

Президент США Дональд Трамп за последние недели заметно изменил свою позицию относительно войны в Украине. В CNN сообщили, что эта трансформация – важна, но ее последствия еще не до конца понятны.

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Однако короткий временной горизонт Трампа и отсутствие конкретности относительно того, что именно он сделает для Украины означают, что важнейший фактор, который препятствует прекращению конфликта, останется неизменным. Нет оснований полагать, что российский диктатор Владимир Путин изменит собственные расчеты относительно войны, которую он считает историческим императивом и которая может быть экзистенциальной для него политически. Тем не менее, некоторые вещи определенно изменились.

Худшие сценарии того, что первые шесть месяцев второго срока Трампа могут означать для Украины, не осуществились. Эта оценка CNN не учитывает гибели украинских мирных жителей во время недавних смертельных воздушных атак РФ с использованием дронов и ракет, в частности по многоквартирным домам.

Впрочем, американский лидер впервые открыто дистанцировался от диктатора Путина – "не поддался своему бывшему другу", заявив о поставках Украине систем Patriot. Он также не исключил новые санкции против России, в частности вторичные, которые могут повлиять на страны, покупающие российскую продукцию, включая энергоносители.

"Я не на ничьей стороне. Вы знаете, на чьей я стороне? На стороне человечества", – прозвучало в одном из заявлений Трампа перед журналистами, комментируя перспективу новых поставок оружия в Киев.

Однако эксперты CNN указывают, что такая более жесткая риторика, вероятно, обусловлена не столько переосмыслением геополитики, сколько разочарованием в Путине, который не принял его мирный план и не дал Трампу желаемого политического триумфа.

Ранее Трамп озвучил 50-дневный срок, за который Москва должна согласиться на мирные переговоры. В CNN отмечают, что это "окно" может быть использовано Кремлем для максимального давления на Украину, особенно из-за ракетных ударов и террора гражданского населения.

Однако попытка заставить Путина сесть за стол переговоров не сработала, но по крайней мере Трамп не отдает Украину. Наоборот, его администрация демонстрирует большую дипломатическую открытость, чем ожидали на старте предвыборной кампании. И хотя риск очередного политического разворота со стороны Трампа остается, нынешний настрой Вашингтона – более благоприятен для Украины.

Сближение Трампа с НАТО стало еще одним сюрпризом. После саммита в Нидерландах и встреч с лидерами Европы он согласился на схему передачи Украине систем Patriot: европейские страны отправляют свои установки в Киев, а США поставляют им новые в ответ. Этот ход позволяет Трампу сохранить поддержку MAGA-электората, показав, что именно европейцы "платят", и одновременно предотвратить обвинения в слабости перед Россией. Он также выгодно выглядит перед избирателями, как тот, кто создает рабочие места в оборонной промышленности США.

Несмотря на изменение тона, CNN предостерегает, что новая линия Трампа не является окончательной. Он непредсказуем и склонен к внезапным шагам, таким как новые переговоры с Путиным или изменения позиции под влиянием краткосрочных выгод. Он действует в короткие промежутки времени и постоянно стремится достичь незначительных побед, которые он может выделить. Поэтому, если бы Трамп развернулся и сказал, что встретится с Путиным на саммите в следующем месяце, или рассердился бы на новое мнимое оскорбление со стороны Зеленского, никто бы не удивился.

"Меня беспокоит то, что Дональд Трамп обладает способностью очень быстро поддаться влиянию", – сказала Сабрина Сингх, бывшая заместитель пресс-секретаря Пентагона в эфире CNN News Central. "Я боюсь, что это лишь вопрос времени, когда состоится еще один разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, во время которого Путин сделает какие-то уступки и скажет, что мы предоставим временное пятидневное прекращение огня, а потом развернется и скажет: "Украина нарушила это прекращение огня, поэтому мы продолжим нашу войну".

Однако, изменение позиции Трампа является значительным. Некоторые республиканцы уже выражают беспокойство. Сенатор от Кентукки Рэнд Пол назвал идею вторичных санкций "одним из самых опасных законопроектов, которые когда-либо рассматривались в Сенате". Он предусмотрел полное прекращение торговли с Китаем, Индией и Турцией, если они пострадают от санкций США.

Однако другие – вообще сомневаются в целесообразности новых мер против России. Поэтому внутриполитические вопросы относительно изменения курса Трампа на Украину еще не полностью решены. И на самом деле геополитическая ситуация также не является важной.

Трамп выбрал более жесткую политику в отношении Путина, но она не является окончательной и не гарантированно долговременной. Степень будущей военной поддержки США Украине остается неясной, даже если правительство Киева имеет лучшие отношения с президентом, чем когда-либо прежде. А европейские государства НАТО могут вздохнуть с облегчением в отношении Трампа, но его угрозы торговой войны вызвали глубокий трансатлантический раскол.

Все это означает, что ключевой расчет Путина с самого начала, что он сможет пережить Запад в войне в Украине, вряд ли существенно изменится.

Как сообщал OBOZ.UA, Кремль отверг требование президента США Дональда Трампа по достижению соглашения о прекращении огня в Украине в течение 50 дней. Российские топ-чиновники убеждены, что Россия способна выдержать экономическое давление и достичь своих военных целей.

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