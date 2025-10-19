Трамп имеет только один путь закончить войну в Украине: Бессмертный сказал, как это сделать

У президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа есть только один путь завершить войну – стать рядом с Украиной и помочь ей одержать победу над РФ. Другие варианты, такие как переговоры "без Украины", заморозка фронта или тактические шаги ведут к бесконечному конфликту.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном комментарии для OBOZ.UA озвучил украинский дипломат и политик Роман Бессмертный. Он считает, что критическим для завершения войны, является единство США с Европой и масштабная, системная военная поддержка Украины, а не отдельные тактические удары или символические жесты.

"Трамп имеет возможность завершить эту войну только одним путем: стать рядом с Украиной и помочь одержать победу над РФ, которая несет угрозу Украине, Европе, миру. Вот его дорога к славе. Другой нет", – считает политик.

Бессмертный отмечает, что речь идет не только о солидарности, но и о последовательных и системных шагах. В частности это военная помощь и тесное единство со стратегическими партнерами в Европе. Также работа над долгосрочными поставками и производствами, которые дают украинской армии преимущество над российской.

Политик предупредил: что, "маятник" позиций Трампа будет и дальше колебаться между поддержкой Украины и отстраненностью от нее. Он советует работать с американским лидером реалистично, без иллюзий.

"Маятник и дальше будет качаться из стороны в сторону. И здесь самое опасное – цена для Украины. Это потерянные жизни, разрушенная инфраструктура, бесконечная война. И это не только российская агрессия. Это еще и внутренние шатания Трампа", – отметил Бессмертный.

Напомним, ранее Петр Порошенко заявил, что у президента США Дональда Трампа есть "козыри", благодаря которым он может заставить Путина остановить войну. Пятый Президент отметил, что после успеха мирного процесса в Газе американский лидер решительно настроен на прогресс по войне в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!