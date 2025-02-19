'Трамп и его команда продавливают исключительно свое видение ситуации': Черногор объяснил риски для Украины

Изменения в политике США свидетельствуют о попытке удалиться от европейских партнеров и устраниться от активного участия в конфликте в Украине. Администрация Дональда Трампа, кажется, последовательно продвигает собственное видение ситуации, не совпадающее с интересами Украины и ее союзников.

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Такое мнение высказал кандидат исторических наук Ярослав Черногор, директор программы российских и беларуских студий аналитического центра "Украинская призма". "Они (администрация. – Ред.), наоборот, вступают в период изоляции, потому что то, что они самоустраняются от Европы, от украинской войны, – это как раз свидетельство изоляционизма", – сказал он.

Отмечая разногласия между США и другими западными странами, такими как Великобритания и Канада, Черногор подчеркнул, что "Трамп и его команда продавливают исключительно свое видение ситуации".

Он подверг критике такую политику, заявив, что администрация Трампа пытается "продать победу в остановке войны", не учитывая текущую ситуацию в Украине, интересы партнеров и самих украинцев.

"Это показывает, что Трамп абсолютно не разбирается в текущей ситуации в нашем регионе. Его команда либо не хочет разобраться, либо просто не хочет каким-либо образом противоречить своему президенту. Потому такая не очень благоприятная для Украины обстановка. И не знаю, у нас еще есть надежда, что, возможно, все-таки Трамп будет давить на Путина и, не получив того, что он желает, тогда изменит свою позицию. А возможно, он настолько ослеплен своим мнимым успехом, что просто будет давить на Украину и предоставит максимальные уступки Путину, снимет санкции, возобновит торговлю и вообще на мировой арене не будет противостоять России, сосредоточившись полностью на противостоянии с Китаем, Китайской Народной Республикой", – считает эксперт.

Черногор также добавил, что встречи представителей Трампа с представителями Путина могут быть выгодны Кремлю, даже если они не приведут к конкретным достижениям.

"Встречаются представители Трампа с представителями Путина. Трамп по телефону поговорил с Путиным лично, первое лицо всегда говорит с первым лицом, а представители говорят с представителями. То, что представители Трампа встретились с представителями Путина, я бы не назвал победой, но это определенный успех российской политики. По-моему, это ложный шаг американской администрации, но это дает надежду Путину и его режиму на то, что они могут продержаться, и что их усилия были не напрасны, то, что они все эти три года вкладывали и делали. То есть вкладывали в американскую политику и делали свои действия с расчетом на то, что придет Трамп и изменится позиция США. Пока выглядит, что их расчет пока частично, но оправдан", – объяснил он.

Напомним, накануне Трамп сделал ряд заявлений, проливающих свет на реальное восприятие российско-украинской войны. В ходе общения с журналистами он перевел ответственность за российское вторжение с агрессора на жертву, заявив, что Зеленский не должен был начинать войну, а Россия хочет ее остановить.

Не удержался Трамп и от реверансов в адрес Кремля. Он заявил, что россияне атакуют всего на 20% и что Россия якобы могла бы быстро разрушить Украину, если бы захотела.

В то же время Трамп подверг критике Европу и Украину за якобы затягивание войны с Россией.

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