Трамп хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров в первую неделю работы, чтобы положить конец войне – AP

Избранный глава США Дональд Трамп в первые дни своего официального президентства планирует ввести ряд изменений во внутреннюю американскую политику, и также он надеется усадить Украину и Россию за стол переговоров. Ранее республиканец неоднократно говорил, что якобы сможет урегулировать войну "за 24 часа".

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В АР напомнили, что в планах Трампа усомнились даже россияне. Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя отмечал, что "украинский кризис" (то есть неспровоцированное агрессивное нападение его страны на Украину) "не может быть разрешен за один день".

После того, как 6 ноября Трамп был объявлен победителем, его пресс-секретарь Кэролайн Ливитт указала: теперь политик сможет "вести переговоры о мирном соглашении между Россией и Украиной".

"Это включает в себя – в первый день – посадку Украины и России за стол переговоров, чтобы положить конец этой войне", – утверждает она.

В мае 2023 года тогдашний кандидат на выборах от Республиканской партии сказал: "Они умирают, русские и украинцы. Я хочу, чтобы они перестали умирать. И я сделаю это – я сделаю это за 24 часа". Он добавил, что это произойдет после того, как он встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и кремлевским диктатором Владимиром Путиным.

В целом планы Трампа в первый день на посту очень обширные. Сам он говорил, что не будет диктатором – "за исключением первого дня".

В список его дел входит: начало массовой депортации мигрантов; отмена политики администрации Джо Байдена, направленная против дискриминации в сфере образования; реорганизация федерального правительства путем увольнения тысяч федеральных служащих (которые, по его мнению, тайно работают против него); помилование большинства сторонников, арестованных за беспорядки в Капитолии 6 января 2021 года.

"Я хочу закрыть границу и хочу бурить, бурить, бурить", – анонсировал республиканец (имея в виду увеличение добычи Соединенными Штатами ископаемого топлива).

Журналисты АР добавили: когда Трамп получил полномочия президента впервые (в 2017 году), у него тоже был длинный список, включая немедленный пересмотр торговых соглашений, депортацию мигрантов и меры по искоренению коррупции в правительстве. Но это не состоялось все сразу.

"Сколько указов будет в первую неделю? Их будут десятки. Я могу вас в этом заверить", – заявила Кэролайн Ливитт 10 ноября.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание The Washington Post 10 ноября заявило, что между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным якобы состоялся телефонный разговор, во время которого они обсудили Украину.

– В Кремле опровергли это. Там утверждают, что лидеры США и РФ не беседовали по телефону.

– В МИД Украины тем временем отметили, что никто не предупреждал их о переговорах Трампа и Путина.

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