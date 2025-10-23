Трамп хочет от Путина действий, а не просто разговоров – Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент Дональд Трамп ожидает от России реальных шагов в направлении прекращения войны в Украине. По ее словам, именно из-за отсутствия конкретных действий со стороны Путина Трамп принял решение отменить запланированный саммит в Будапеште.

Выступление Левитт цитирует ряд американских медиа, которые отмечают, что президент "потерял веру" в искренность намерений Кремля после последнего телефонного разговора с российским лидером. По словам пресс-секретаря, Трамп "чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке" и хочет достичь такого же результата в случае с Украиной.

"Я думаю, что президент чрезвычайно мотивирован успехом своего мирного соглашения на Ближнем Востоке – он хочет достичь такого же результата и здесь", – пресс-секретарь Белого дома.

Разочарование в переговорах

"Президент хочет видеть действия, а не только разговоры. Он говорит об этом уже девять месяцев, и все больше разочаровывается отсутствием прогресса с обеих сторон этой войны", – сказала Левитт, комментируя решение Белого дома.

Она добавила, что Соединенные Штаты остаются приверженными дипломатическому пути, но ожидают, что Москва продемонстрирует хотя бы минимальные шаги навстречу миру.

Саммит, который не состоится

Двусторонняя встреча в Будапеште, которую Трамп анонсировал на прошлой неделе, должна была стать вторым личным контактом с Путиным, после безрезультатных переговоров на Аляске. Однако отсутствие уступок со стороны России заставило Белый дом пересмотреть свои планы.

Предыдущий телефонный разговор между лидерами, состоявшийся в четверг, также не принес конкретных решений. В США отмечают, что Вашингтон все больше сомневается в способности Кремля к конструктивному диалогу.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что российский диктатор Путин думает, что президент США якобы не отменил запланированную встречу в Будапеште, а лишь "перенес" ее. Такие слова главарь Кремля озвучил во время общения с российскими пропагандистами в четверг, 23 октября. На просьбу журналиста Павла Зарубина прокомментировать решение Трампа, он заявил, что инициатива встречи якобы исходила от Вашингтона.

Сам Трамп относительно возможной встречи с Путиным говорил, что ему не нужны "ненужные" саммиты. Однако тогда он призвал журналистов подождать два дня на ответ относительно того, состоится эта встреча вообще или нет.

