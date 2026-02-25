'Президент имеет определенный оптимизм': Вэнс рассказал о новом поручении Трампа относительно войны России против Украины. Видео

Президент США Дональд Трамп поручил своей команде попытаться положить конец убийствам и завершить российско-украинскую войну. Это сложно, но глава Белого дома сохраняет "определенный оптимизм".

Видео дня

Соответствующее заявление сделал вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс. В эфире Fox News он заверил, что на переговорах удается достичь "прогресса". Какого именно, политик уточнять не стал.

"Мы либо добьемся успеха, либо нет"

Вэнс сказал, что Вашингтон ведет "очень, очень целенаправленные переговоры с обеими сторонами, как с россиянами, так и с украинцами". "Очевидно, что россияне имеют свои "красные линии" и украинцы имеют свои "красные линии", – признал республиканец.

По его словам, президент США "отправил всю команду, начиная от Марко Рубио и дальше, чтобы попытаться прекратить убийства".

"Знаете, это трудно! Как президент неоднократно говорил, он считал, что эту войну решить будет легче всего. Я согласился с ним. Оказалось, что это гораздо сложнее, но думаю, мы достигаем прогресса... как с русскими, так и с украинцами", – сказал Вэнс, добавив, что работа над мирным урегулированием будет продолжаться.

"Знаете, в конце концов, мы или достигнем успеха, или нет. Сейчас, как я думаю, президент имеет определенный оптимизм относительно того, что мы сможем успешно закончить это дело", – заявил он.

Вэнс пришел к очевидному выводу, что российско-украинская война – "это плохо для мира и плохо для Америки". "Поэтому мы будем продолжать над этим работать", – подытожил вице-президент Соединенных Штатов.

Как писал OBOZ.UA:

– Недавно Дональд Трамп заявил, что США "работают очень тяжело" над завершением войны в Украине. "Как президент, я буду устанавливать мир везде, где смогу", – сказал глава Белого дома.

– Вечером в среду, 25 февраля, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. На связи также были представители американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Известно, что беседа касалась будущих двусторонних и трехсторонних встреч, однако неясно, какие конкретно вопросы американцы решили обсудить с главой Украинского государства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!