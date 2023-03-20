Главная страна планеты близка, как никогда, к своему наибольшему позору за всё время существования Соединённых Штатов, которые всегда были надёжным оплотом свободы и демократии во всём мире.

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Что останется в США от свободы, если свобода эта отрицает и само право на жизнь, и неотъемлемое право детей жить в родной стране? Что останется от демократии, если она не в состоянии эти права защитить? Кроме того, демократия — это власть народа. Есть ли народ, желающий своего уничтожения-исчезновения и принудительной депортации своих детей за границу?

Если друг путина — агрессора, изувера и киднеппера — Трамп станет снова американским президентом, то есть даже тогда, когда его московский кореш уже полностью обнажил перед миром своё бандитское нутро, это явится для мира концом Америки. Навсегда замаравшись через Трампа о пуйло, она отмыться от такого уже не сможет.

Я даже не о самом возвращении друга убийцы непосредственно к власти в январе-25 (в том числе, возможно, из тюрьмы, куда его могут упечь в ближайшее время за разврат и подкуп). Я уже просто о факте позорнейшего, если такое состоится, его возможного демократического избрания (может быть, прямо из-за решётки) в ноябре-24: с учётом того, с кем Трамп корешует, уже этого будет достаточно для того, чтобы позор стал несмываемым.

По свободе и демократии будет нанесён мощнейший удар в мощнейшей стране — наибольший в истории цивилизации. Для свободы и демократии это станет добровольным самоуничтожением.

Американский народ ждёт важнейший тест на вшивость. Трамп — это искушение Америки от дьявола. До испытания осталось меньше двадцати месяцев. Кому многое дано, с того многое Историей и спросится.

Украина же, победив мордор, тем самым поможет США сделать правильный выбор.