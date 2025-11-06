Пишут, что победа на мэрских выборах в Нью-Йорке угандийского индийца-мусульманина, являющегося коммунякой и популистом, это реакция общества на трампизм; а вот по-моему, прежде всего, Трамп (уж какой есть!) - это вынужденная реакция человечества на царящее сейчас в мире безграничное политическое лицемерие.

Когда у нас борьба с коррупцией стала уже одним из самых выгодных видов коррупции;

когда бешеные соседи защищают наше [когда-то] русскоязычное население бомбами, которые на нас сбрасывают;

когда в стране их настоящих хозяев (с "Коллективного Востока") тысячелетиями хотят уберечься не от плохих поступков, а лишь от того, чтобы после них перед кем-то плохо выглядеть;

когда идеи DEI заменили Америке (и всему "Коллективному Западу") разум, превратившись через "позитивную дискриминацию" в свою прямую противоположность;

когда социальные евростандарты не включают защиты собственной страны, ведь избиратели не оценят, а те, кого мы защищаем своей кровью, рассказывают нам про те же стандарты, а также про стандарты хитровыхитренного НАТО, и даже про своих фермеров;

когда в Украине (мировой круг замкнулся) о необходимости продолжения войны громче всех кричат откровенные уклонисты - пришло время Трампа.

Да, он немного припозднился (как иногда говорят, "запіздав"), но лучше поздно, чем вообще никогда.

Это не анти-Обама (то мелочи), это анти-ОБМАН. Без надоевшего Богу человеческого ханжества. Лучше откровенный цинизм от Цивилизации (через Трампа), чем от ее врагов (через смерть).

Так что человечеству стал срочно нужен Трамп. Таков - пока что - грустный диагноз.