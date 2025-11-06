Блог | Трамп – это не просто лекарство, но еще и диагноз, и касается это не только Америки
Пишут, что победа на мэрских выборах в Нью-Йорке угандийского индийца-мусульманина, являющегося коммунякой и популистом, это реакция общества на трампизм; а вот по-моему, прежде всего, Трамп (уж какой есть!) - это вынужденная реакция человечества на царящее сейчас в мире безграничное политическое лицемерие.
Когда у нас борьба с коррупцией стала уже одним из самых выгодных видов коррупции;
когда бешеные соседи защищают наше [когда-то] русскоязычное население бомбами, которые на нас сбрасывают;
когда в стране их настоящих хозяев (с "Коллективного Востока") тысячелетиями хотят уберечься не от плохих поступков, а лишь от того, чтобы после них перед кем-то плохо выглядеть;
когда идеи DEI заменили Америке (и всему "Коллективному Западу") разум, превратившись через "позитивную дискриминацию" в свою прямую противоположность;
когда социальные евростандарты не включают защиты собственной страны, ведь избиратели не оценят, а те, кого мы защищаем своей кровью, рассказывают нам про те же стандарты, а также про стандарты хитровыхитренного НАТО, и даже про своих фермеров;
когда в Украине (мировой круг замкнулся) о необходимости продолжения войны громче всех кричат откровенные уклонисты - пришло время Трампа.
Да, он немного припозднился (как иногда говорят, "запіздав"), но лучше поздно, чем вообще никогда.
Это не анти-Обама (то мелочи), это анти-ОБМАН. Без надоевшего Богу человеческого ханжества. Лучше откровенный цинизм от Цивилизации (через Трампа), чем от ее врагов (через смерть).
Так что человечеству стал срочно нужен Трамп. Таков - пока что - грустный диагноз.