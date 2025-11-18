Как сообщает Reuters, во-первых, Трамп, по его выражению, "слышал" об очень мозгом законопроекте республиканцев, вводящем санкции против любой страны, имеющей сейчас бизнес с Россией (а также, возможно, с Ираном), и его это продвижение "устраивает",

а во-вторых, что он инвестировал десятки миллионов долларов в компании, выигрывающие от его политики.

В то же время Axios рассказывает, что Трамп снизил импортные пошлины для швейцарских товаров с 39 процентов до 15 сразу после того, как получил от весьма известных представителей швейцарского бизнеса золотые настольные часы Rolex (сначала планировались титановые) и именной килограммовый золотой слиток с символическими числами 45 и 47.

При этом бывший (при первой каденции Трампа) директор ЦРУ и госсекретарь США Майк Помпео вошел в состав "совещательного" [наблюдательного?] совета украинского оборонного предприятия Fire Point, производящего крылатые ракеты [то ли дроны с габаритами ракеты] Фламинго.

Итак, "опытный спец" по вопросам коррупции Трамп предоставил нам собственного Помпео охранять производство Фламинго от тыринга (как свое Трампово!) и между делом не против очень весомых вторичных санкций против мордора.