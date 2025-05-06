Трамп анонсировал 'очень большое объявление' перед своим визитом на Ближний Восток: о чем идет речь

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал, что в ближайшие дни сделает "очень, очень большое объявление", которое будет касаться "очень важных тем". Он подчеркнул, что это будет "одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет".

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Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Канады Марком Карни. По словам главы США, это объявление состоится накануне его визита на Ближний Восток, который запланирован на понедельник, 12 мая.

В рамках этого визита президент США посетит как минимум три страны – Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты.

"Возможно, мы это сделаем еще до того, как отправимся на Ближний Восток. Мы поедем в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар. Это произойдет в понедельник вечером, и кто-то из вас поедет с нами. Мы сделаем грандиозное заявление, такое, что я пока не скажу, о чем именно идет речь, но это будет очень позитивно. Объявление планируется сделать в четверг или пятницу, а может и в понедельник перед отъездом, но оно будет очень важным, ведь будет касаться важной темы," – заявил Трамп.

Хотя президент не раскрыл деталей, он подчеркнул значимость предстоящего заявления.

"Это будет одно из самых важных объявлений, которые делали за много лет", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп в мае запланировал визит в Саудовскую Аравию. Пока не известно, какие мероприятия с участием американского главы запланированы, но именно в Саудовской Аравии представители Вашингтона ранее встречались с делегациями Украины, а впоследствии и России.

В Армии обороны Израиля подтвердили, что усиливают свое наступление, чтобы ускорить процесс возвращения людей, находящихся в заложниках у террористической группировки.

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