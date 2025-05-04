Израиль усиливает наступление в секторе Газа, чтобы освободить заложников – ЦАХАЛ

В Армии обороны Израиля заявили, что усиливают свое наступление в секторе Газы, чтобы ускорить процесс возвращения людей, которые находятся в заложниках у террористической группировки ХАМАС. Военные ЦАХАЛ получили приказ расширить свою военную операцию на дополнительные районы.

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Об этом сказал начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Эяль Замир во время визита в подразделение военно-морского спецназа ВМС Израиля Shayetet 13. Его слова процитировало в воскресенье, 4 мая, издание Times of Israel.

По его словам, военные усиливают давление в секторе Газы, чтобы освободить заложников и победить ХАМАС.

"На этой неделе мы направляем десятки тысяч проектов приказов нашим резервистам, чтобы усилить и расширить наши действия в Газе. Мы усиливаем давление, чтобы вернуть наших людей, удерживаемых в заложниках, и победить ХАМАС", – сказал Замир.

Израильский генерал-лейтенант добавил, что ЦАХАЛ "будет действовать в дополнительных районах и уничтожать ХАМАС".

Отметим, что ранее в ХАМАС заявили, что готовы заключить многолетнее перемирие с Израилем в секторе Газа. В то же время на встрече с посредниками в Каире для переговоров о прекращении огня лидеры палестинской исламистской группировки предупредили, что не готовы сложить оружие.

Однако, группировка может согласиться на перемирие сроком на 5-7 лет в обмен на прекращение войны, что позволит восстановить Газу и освободить всех заложников.

Как сообщал OBOZ.UA, премьер Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что военная операция в секторе Газа будет продолжаться, пока не будут достигнуты основные цели. Речь идет об уничтожении ХАМАС, освобождении захваченных им заложников и обеспечении безопасности страны.

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