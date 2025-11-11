Статистика Головного митного управління КНР за 9 місяців 2025 року показала, що загальний товарообіг між КНР та рф скоротився на 9,4%. Російський експорт в КНР впав на 7,3% (до 90,05 млрд доларів), а китайській експорт в рф – на 11,3% (до 73,57 млрд доларів).

Тож в торговельному балансі КНР утворилось від’ємне сальдо по торгівлі з рф в мінус 16,48 млрд доларів. Скоріш за все за підсумками року цей мінус перевищить 20 млрд доларів. Хоча ця сума для КНР незначна, проте вона дозволяє Кремлю підтримувати валютну ліквідність всередині країни саме в юанях, а також підтримувати накопичення резервів в китайській валюті.

Втім, китайців така динаміка не сильно влаштовує, оскільки скорочення китайського експорту в рф відбулось саме у сегменті машинобудування, тобто в секторі з найбільшою доданою вартістю. Китайські бренди тікають з рф вже не стільки через санкції, скільки через зниження обсягів ринку збуту. Російський ринок стає їм просто нецікавим.

Одна з фундаментальних причин такої тенденції – зависокі кредитні ставки в рф та відсутність кредитної підтримки у китайських імпортерів. Хоча путінці і вихваляються, що майже 100% розрахунків в торгівлі між КНР та рф відбуваються в юанях, проте китайські банки не поспішають здійснювати кредитну підтримку в рублях російським покупцям китайського імпорту.

На минулому тижні відбулась низька зустрічей між урядовцями КНР та рф. В публічних заявах сторони намагались не говорити про охолодження економічних стосунків та про загострення проблеми від’ємного торговельного балансу для КНР у торгівлі з рф. Втім, простими посмішками і рукостисканнями наростання проблеми не зупинити.