Кремль отвергает прекращение огня: в ISW объяснили, что стоит за заявлениями Лаврова по условиям мирного соглашения

Страна-террорист Россия открыто заявляет, что не намерена прекращать боевые действия против Украины и декламирует ультимативные требования. Накануне министр иностранных дел РФ Сергей Лавров повторил неизменные требования, включая демилитаризацию и смену власти в Украине.

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При этом в Москве боятся, что в Украине воспользуются паузой в боевых действиях для перегруппировки и восстановления своих военных возможностей. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

По мнению Лаврова, мирное урегулирование войны должно устранить "коренные причины" конфликта. Глава МИД РФ определил эти "причины" как расширение НАТО и "дискриминацию" русскоязычного населения.

Лавров прямо подчеркнул требования России по демилитаризации и "денацификации" Украины, что фактически является первоначальными целями войны России. Также в Москве в очередной раз озвучили территориальные требования. Лавров потребовал международного признания незаконной аннексии Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей и Крыма, включая районы этих четырех областей, которые в настоящее время не оккупированы российскими войсками.

Кроме того, в РФ мечтают, чтобы будущее урегулирование включало бы снятие санкций и возврат замороженных российских активов. Аналитики ISW уверены, что подобные заявления Лаврова лишь подтверждают, что Кремль по-прежнему не заинтересован в добросовестных мирных переговорах и любом урегулировании войны.

Напомним, в МИД Украины заявили, что Киев никогда не согласится ни на какие ограничения собственной обороноспособности. Речь идет как о численности и вооружении украинского войска, так и о работе украинского ВПК и военной помощи от союзников.

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