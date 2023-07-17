То, что произошло дважды, может произойти и трижды. Давайте вспомним причины распада Российской империи и Советского Союза. И посмотрим на сегодняшнюю ситуацию.

Видео дня

1. Проигранная война:

Российская империя — русско-японская война (полтора года), Первая Мировая война (четыре года)

СССР — афганская война (десять лет), Холодная война (сорок лет)

Россия — война с Украиной (с 2014 года — бои на Донбассе. С 2022 года по настоящее время). Все понимают, что выиграть эту войну невозможно. Скоро все поймут, что и свести ее "в ничью" тоже не получится. Украина восстановит границы 1991 года.

2. Проблемы в экономике:

Российская империя — мобилизация подкосила экономику. Начались проблемы с продовольствием. В 1916 году была введена карточная система. Безумные траты на силовиков. Инфляция — цены выросли в 3,36 раза. Коррупция. Государственный долг вырос с 8,8 млрд в 1914 году до 60 млрд к концу 1917 года

СССР — неэффективность и стагнация советской плановой экономики. Тотальный дефицит. Проблемы с продовольствием. Карточная система (талоны). Безумные траты на силовиков и госаппарат. Более 20% ВВП тратилось на войну. Гиперинфляция. Коррупция. Отрицательная селекция. Техногенные катастрофы. Падение цен на нефть со 120 долларов за баррель в 1980 году до 24 долларов в 1996 году.

Россия — неэффективность и стагнация государственной экономики. Коррупция и воровство. Безумные траты на силовиков и чиновников. Инфляция. Отрицательная селекция. Санкции, убивающие экономику. Отказ в доступе к дешевым кредитам. Потеря нефтяного и газового рынка Европы. Полная зависимость от Китая.

3. Экзистенциальные проблемы. Кризис веры

Российская империя — в 1905 году впервые в российской истории законодательно утверждались права на свободу вероисповедания. И устанавливалось, что отпадение от Православной веры не подлежит преследованию. И сразу посещение молебнов в армии упало в 10 раз. Православные попы своим поведением дискредитировали и себя и свою веру. Попы — постоянные объект для насмешек.

СССР — в восьмидесятые годы уже практически никто в стране не верил в коммунизм. Идеология стала объектом для насмешек.

Россия — никто уже не верит ни в путинизм, ни в РПЦ. "Мой сын носит футболку "Я за Путина" уже 2 недели. За это время в него плевали и даже пытались бросить в него бутылку. Что же с ним будет, если он выйдет из дома?" Никто по своей воле не клеит на машины буквы Z.

4. В стране появляется большое количество людей с оружием, прошедших через войну и готовых к насилию.

Российская империя — миллионы дезертиров, раненых и демобилизованных.

СССР — 620 000 солдат и офицеров прошли через Афганистан. Добавьте к этому огромное количество бандитов, появившихся в каждом городе.

Россия — сотни тысяч солдат вернутся с войны. С фронта идет огромное количество любого оружия. Когда денег на силовиков уже не будет хватать, они начнут создавать банды. Добавьте к этому национальные батальоны и персональные армии крупных госструктур, которые формируются сейчас по всей стране.

А теперь о том, что может запустить развал России:

1. Разгром российских войск в Украине

2. Военный мятеж / драка элит за власть

3. Череда техногенных катастроф — оборудование изношено, страна под санкциями

4. Снижение потолка цен для российских энергоносителей

5. Гиперинфляция и введение карточной системы

6. Новая волна мобилизации

7. Отказ республик отправлять своих людей на войну — у нас уже мужчин не осталось. Это не наша война

8. Отказ перечислять деньги в Москву — нам самим есть нечего

При этом Москве нечем ответить на протесты в провинции. Попробовать подавить их силой — это вызовет взрыв возмущения и солдаты могут отказаться выполнять приказы. Уступить требованиям — это станет примером для остальных регионов.

Если два предыдущих развала происходили по языковым, религиозным и административным границам, то нынешний развал России может произойти по территориальному признаку — выходу к морю или наличию собственной границы с другой страной. И здесь первые кандидаты на выход это — Калининградская область, Карелия, Ингрия, Кубань, Чечня, Дагестан, Урал, Дальний восток. У Татарстана, который является анклавом, не очень много шансов.

Никто не знает, развалится ли Россия на несколько частей или нет, но каждый день войны увеличивает эту вероятность.