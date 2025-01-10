Тищенко снова проигнорировал судебное заседание: адвокат говорит, что нардеп в Раде

В Днепре 10 января продолжилось подготовительное заседание по делу народного депутата Николая Тищенко, подозреваемого в незаконном лишении свободы бывшего бойца спецподразделения ГУР "Кракен" Дмитрия Мазохи. Сам Тищенко в суде не явился, как ни появлялся и в предыдущие разы.

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Адвокат нардепа причину очередного игнорирования клиентом судебного заседания объяснил его пребыванием на заседании Верховной Рады Украины. Об этом сообщили корреспонденты "Общественного" и "Радио Свобода".

В Днепре 10 января продолжилось подготовительное заседание по делу Тищенко и Мазохи, которое началось еще 20 декабря и в котором уже несколько раз объявлялся перерыв из-за неявки подозреваемого нардепа.

На этот раз суд Тищенко снова проигнорировал. Он даже не присоединился в режиме видеосвязи, как делал это в прошлый раз.

Адвокат Тищенко заявил, что его клиент сейчас находится на заседании в Верховной Раде и именно поэтому, мол, не может присутствовать в суде.

В зале суда на этот раз находились другой подозреваемый, экс-полицейский Богдан Писаренко, которому вместе с Тищенко инкриминируют незаконное лишение свободы бывшего военнослужащего, а также сам потерпевший, экс-боец "Кракена" Дмитрий Мазоха.

Последний заявил, что ему на упорное игнорирование Тищенко своей обязанности – прибывать по вызову суда – уже "смешно смотреть".

"Мне уже смешно смотреть на это. Он появляется в Верховной раде, а за две недели до этого его на коляске вывозили. Обидно, что мы занимаем время, что мы выходим в медийное пространство по этому поводу, это представитель народа, и он должен как никто выполнять свои обязанности", – подчеркнул бывший военный.

В заседании снова объявили о перерыве, дата продолжения пока неизвестна.

Напомним, 25 июня 2024 года в Государственном бюро расследований заявили, что по материалам бюро генеральный прокурор Украины сообщил действующему нардепу Николаю Тищенко о подозрении в незаконном лишении свободы бывшего военнослужащего в Днепре. Это стало следствием резонансного видео, распространившегося в сети, на котором Тищенко в сопровождении людей в военных униформах и балаклавах конфликтует с Мазохой, который гулял с маленьким ребенком, а затем "спутники" Тищенко силой удерживают мужчину.

На позорный случай отреагировали в "Кракене", где подтвердили, что Мазоха действительно воевал в рядах спецподразделения. А Тищенко заявил, что Мазоха якобы "во время проведения обысков мошеннических ботоферм" напал "на представителей полиции", которым "были нанесены телесные повреждения средней тяжести и разбита боди-камера".

"После нанесения нескольких ударов следователю, работавшему на обыске, мужчина в белой футболке на видео пытался сбежать, а также демонстративно снял штаны перед полицейским во время составления на него заявления", — написал Тищенко.

Подозрение Тищенко, а также уже экс-полицейскому Богдану Писаренко, участвовавшему в упомянутых событиях и сопровождавшему нардепа, объявлено подозрение по ч. 2 ст. 146 Уголовного кодекса Украины.

Началось подготовительное судебное заседание по делу Тищенко еще 20 декабря. Сам нардеп на него не явился, поэтому суд принял решение доставить его принудительно в зал суда 23 декабря. Сделано этого не было: Тищенко утром того дня якобы стало плохо, он обратился в медучреждение в Киеве, где ему предварительно диагностировали "ишемическую болезнь сердца". Заседание перенесли на 6 января.

В тот же день, 23 декабря, подошла к концу мера пресечения для Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста. Писаренко меру пресечения продлили еще на два месяца, а нардепу из-за его отсутствия – нет.

6 января Тищенко принял участие в заседании по видеосвязи, но лишь для того, чтобы его адвокат заявил ходатайство об отводе судьи, что сторона потерпевшего трактовала как попытки затянуть процесс. Продолжение заседания было назначено на 10 января, Тищенко его, как уже отмечалось, снова проигнорировал.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что 8 января скандальный Тищенко засветился на заседании Рады после домашнего ареста. Он заявил, что "полностью пересмотрел" свою позицию и больше не планирует "бороться с колцентрами".

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