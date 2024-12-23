Должны были доставить принудительно: Тищенко в очередной раз не пришел в суд

Народный депутат Николай Тищенко снова не явился в суд по делу об избиении бывшего бойца спецподразделения "Кракен" Дмитрия Мазохи. Его должны были принудительно доставить на заседание, как и другого фигуранта – экс-полицейского Богдана Писаренко.

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Заседание прошло 23 декабря в Бабушкинском райсуде Днепра. Об этом сообщает издание "Суспільне".

Тищенко и Писаренко обвиняют в незаконном лишении свободы человека, что сопровождалось применением физической силы. Согласно постановлению на предыдущем заседании, обоих должны были принудительно привести в зал суда.

Пострадавший Дмитрий Мазоха, прибывший к месту заседания, заявил, что ждет справедливости.

"Что он все-таки ответит за свои поступки и действия. Если у нас такой представитель народа... Он дискредитировал военных, военную форму. Приехал клоун здесь пугать. Зачем это было сделано? Сейчас где он? Пусть приезжает и скажет, что я не военный", – прокомментировал он ожидания от суда.

Однако нардеп не явился. Прокурор заявил, что Тищенко сам обещал приехать, а потому принуждение к нему не применяли.

Экс-полицейский Писаренко вместе со своим адвокатом просили об отводе секретаря суда, на что прокурор сказал, что это преследует цель затягивания судебного разбирательства. Также он попросил рассмотреть ходатайство о продлении меры пресечения Писаренко. Относительно Тищенко его не могут рассмотреть из-за отсутствия нардепа.

Напомним, что в июне в центре Днепра так называемая охрана нардепа Николая Тищенко силой задержала мужчину, который гулял на улице с младенцем в коляске. Это зафиксировано на многочисленных видео, опубликованных очевидцами в соцсетях.

Правоохранители заявили, что неизвестные в камуфляжной одежде и балаклавах незаконно удерживали мужчину и нанесли ему повреждения. В спецподразделении ГУР МО "Кракен" подтвердили, что это их бывший военнослужащий – 33-летний Дмитрий Мазоха.

В июне Тищенко и его телохранителя отправили под круглосуточный домашний арест. Однако в ноябре нардеп был замечен на улицах столицы. В дальнейшем суд Киева продлил до 23 декабря меру пресечения Тищенко в виде круглосуточного домашнего ареста.

Его охранника Константина Цуберу суд признал виновным и назначил пять лет лишения свободы. Но тот заключил соглашение со следствием, обязавшись давать показания против нардепа, и был освобожден от наказания.

В декабре прокуроры завершили расследование и передали в суд обвинительный акт в отношении парламентария. Согласно статье, которую ему инкриминируют, Тищенко грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество нардепа Николая Тищенко, а НАБУ расследует вероятное незаконное обогащение народного депутата более чем на 30 млн грн. Также расследуется недостоверное декларирование им имущества, которое было оформлено на экс-директора фирмы-собственницы ресторана "Велюр" Сергея Вакальчука.

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