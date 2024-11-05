Трамп или Харрис: что будет, если результат президентских выборов в США обжалуют

В США 5 ноября проходят выборы, на которых миллионы американцев выберут президента на ближайшие 4 года. Иногда результаты американских выборов оглашают спустя несколько часов после закрытия участков, однако из-за существенной разницы во времени в Украине имя следующего президента США станет известно намного позже.

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Кроме того, из-за напряженной борьбы в этом году на результаты, возможно, придется ждать еще дольше, в частности если их обжалуют. Об этом сообщает ВВС.

На некоторых президентских выборах в США победителя называли поздно ночью или утром на следующий день. В 2024 году рейтинги кандидата от Демократической партии Камала Харрис и республиканца Дональда Трампа идут нога в ногу уже несколько недель, поэтому подсчет голосов может затянуться.

В частности, в ключевом штате Пенсильвания потребуется общий перерасчет, если разница между голосами составит 0,5%. Также следует учесть вероятность юридических обжалований.

Примечательно, что более 100 исков подали еще до выборов. Речь идет об обжаловании о праве голоса и управлении избирательными списками со стороны Республиканской партии. Кроме того, к задержкам в подсчете голосов могут привести беспорядки, особенно на избирательных участках.

В США первые избирательные участки закроются в 18:00 по восточному времени во вторник вечером (01:00 по киевскому времени), а последние закроются в 01:00 по восточному времени рано в среду (08:00 по киевскому времени). Самыми последними закроются участки в Неваде и еще двух штатах – 22:00 по восточному времени (05:00 по киевскому времени).

Эксперты прогнозируют, что результаты выборов в первую очередь будут зависеть от штатов, где рейтинги Харрис и Трампа одинаковые. Речь идет о таких штатах, как Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин.

Ранее сообщалось, что в случае победы республиканца Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США президент Украины Владимир Зеленский сможет найти общий язык с новым главой Белого дома. Более того, ряд украинских чиновников предполагают, что, возможно, радикальные перемены были бы полезны.

Как сообщал OBOZ.UA, демократ Камала Харрис может победить республиканца Дональда Трампа на выборах президента США, считает британская компания Focaldata, специализирующаяся на опросах общественного мнения. Ее инновационная методика предполагает именно такие результаты.

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