От 'Украины не существует' до 'ударил бы по Москве': самые известные заявления Трампа о нашей стране

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах. Он станет 47 президентом Соединенных Штатов Америки. Его инаугурация должна пройти 20 января 2025 года.

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Выступая перед сторонниками и избирателями в городе Палм-Бич в штате Флорида, Трамп назвал результаты выборов "политической победой, которую Америка никогда не видела раньше". OBOZ.UA предлагает вспомнить самые известные, иногда скандальные и провокационные заявления Трампа об Украине.

Украины больше нет

В сентябре 2024 года Дональд Трамп назвал Украину "разрушенной" страной, а ее народ – "мертвым". Кроме того, он обвинил Владимира Зеленского в неумении договариваться. По заявлению Трампа, украинский лидер прибегал к "грязным клеветам" против этого.

Более того, будущий 47-й американский президент заявил, что "Украины больше нет".

"Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть погибших, столько много погибших", — отметил республиканец.

Комментируя войну в Украине, Трамп заявил, что "в Украине заканчиваются солдаты". По его словам, на войну Украина начала отправлять "детей и стариков".

"Киев снесен, люди мертвые. Страна в руинах", – добавил он.

Украина – часть РФ

В своей критике в сторону Зеленского Трамп заявлял, что украинский президент приезжает в США только за деньгами: "Мы продолжаем давать миллионы долларов человеку, который отказывается договариваться, Зеленскому. Каждый раз, когда он приезжал в нашу страну, он ехал с 60 миллиардами долларов".

Во время своего первого президентства Дональд Трамп критиковал Украину за более коррупцию, он соглашался с посягательствами России на часть суверенной территории нашей страны.

Издание The Wall Street Journal 2019 писало, что на встречах с лидерами стран Трамп считал Украину "частью РФ" и называл ее "одной из самых коррумпированных стран мира".

Удар по Москве

В октябре 2024 года кандидат в президенты США в интервью The Wall Street Journal заявил, что угрожал российскому президенту Владимиру Путину.

"Я сказал: "Владимир, если ты будешь преследовать Украину, я ударю тебя так сильно, что ты даже не поверишь. Я нанесу удар прямо по центру гребаной Москвы". Я сказал: "Мы друзья, я не хочу этого делать, но у меня нет выбора… Я сказал: "Тебе будет нанесен такой удар, и я сниму эти чертовы бани с твоей головы". Потому, знаете, он живет под куполами", – заверил Трамп.

Завершит войну в Украине через 24 часа

5 сентября 2024 года Трамп выступал в Нью-Йоркском экономическом клубе, где заявил, что может завершить российскую войну в Украине, как только его изберут на выборах в ноябре 2024 года.

"Я верю, что смогу решить эту войну как избранный президент еще до того, как официально вступит в должность. Я могу остановить эту войну, потому что это ужасная война. И в Украине убивают гораздо больше людей, чем вы себе представляете", — сказал Трамп.

В частности, он заявил, что имеет "мирный план", заключающийся в том, чтобы вдвое снизить цены на энергоносители в течение 12 месяцев после его инаугурации.

"Путин не сможет воевать с нефтью по $40", – заявил политик. Он добавил, что сразу после победы позвонит по телефону Путину и Зеленскому, чтобы заключить соглашение.

"Я буквально той же ночью, как станет известно о моей победе, позвоню по телефону двум людям: Путину и Зеленскому... Мы заключим соглашение в течение 24 часов", — добавил он.

"Честная сделка"

В сентябре 2023 года Трамп предрек Украине проигрыш в войне против РФ, "которой могла бы избежать".

"Знаете, об этом можно было договориться. Потому что в некоторых частях Украины, в Крыму и других частях страны, могло произойти то, чего многие ожидали. Вы могли бы заключить соглашение. Следовательно, честно говоря, они могли бы заключить соглашение, согласно с которой Россия сейчас контролировала бы территорию меньше, чем уже захваченную. И вы могли бы заключить соглашение, за которое никто не был бы убит", – сказал он.

Республиканец заявил также, что не будет настаивать на соглашении, которое позволит президенту России сохранить за собой оккупированную территорию Украины.

"Я бы заключил честное соглашение для всех", – сказал он.

"Я не люблю санкции"

В июле 2024 года Трамп заявил, что он и Путин "хорошо ладили".

В интервью Bloomberg политик сказал: "Мы с Путиным очень хорошо ладили. Нам никогда не угрожала война. Он бы никогда не влез в Украину. Я бы сказал: "Никогда, никогда не лезь в Украину".

Что санкций против РФ, рамп заявил, что они "лишние": "То, что мы делаем с санкциями, - мы отталкиваем всех от себя. Я не люблю санкции".

Обама отдал РФ часть Украины

В 2018 году Дональд Трамп (в то время он был действующим президентом США) обвинил своего предшественника Барака Обаму, что Россия аннексировала Крым.

По его словам, когда он стал президентом, США предоставили Украине оружие, а администрация Барака Обамы – только гуманитарную помощь.

"Я тот, кто дал Украине наступательное вооружение и противотанковые системы. Обама этого не сделал. Знаете, что он отправлял? Он отправлял подушки и одеяла", – заявил Трамп.

Как сообщал OBOZ.UA, эксперт-международник Александр Краев рассказал о том, как победа Трампа или Гаррис может сказаться на украинских интересах. По его словам, не стоит оценивать кандидатов в категориях "лучший" или "хуже" для Украины. Более важно определить, кто из них будет менее рискованным.

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