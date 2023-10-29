Получил 'по шее': Тищенко пожаловался, что на него напали на Львовщине

Народный депутат Николай Тищенко заявил о совершении на него нападения под Львовом. Полиция расследует случай как нанесение легких телесных повреждений.

Инцидент произошел около 19:00 в субботу, 28 октября, в поселке Брюховичи, которое подчинено Львовской городской территориальной громаде. Новость об этом OBOZ.UA подтвердили источники в правоохранительных органах.

Нардеп обратился в полицию, пожаловавшись, что получил "по шее" от неизвестного мужчины. В частности, тот якобы напал на Тищенко, ударив "кулаком в область шеи", а еще "угрожал физической расправой".

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Этот факт уже зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований (ЕРДР) как нанесение легких телесных повреждений (ст. 125 УКУ).

В полиции OBOZ.UA подтвердили, что было обращение и устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Согласно упомянутой статье, "напавшему" на Тищенко мужчине грозит наказание в виде штрафа, общественных или исправительных работ.

Из соцсетей нардепа известно, что в эти дни "он со своей командой" находится во Львове, где решает "разные проблемы по обращениям граждан". В последнем видео на Facebook Тищенко заговорил о "тухлой проблеме языка" в Украине, заявив, что это "искусственные провокации российской пропаганды".

Напомним, что фамилия этого нардепа недавно засветилась в новом скандале. Журналист рассказал, что брат помощницы Тищенко – Богдан Загинай – выиграл тендер от Нацполиции на закупку камер, сумма которых (6,778 млн грн) оказалась на 2,5 млн грн выше рыночной цены.

Как сообщал OBOZ.UA, среди украинцев разгорелась дискуссия по поводу возмутительного поведения нардепов в Раде, которое продемонстрировало видео из парламентского зала. На кадрах видно, как одни депутаты генерируют низкопробные шутки, а другие, например Николай Тищенко, упражняются в тюремной лексике относительно своих коллег.

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