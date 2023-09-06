Новый скандал с Тищенко. Брат помощницы нардепа выиграл тендер на миллионы от Нацполиции

Брат помощницы скандального нардепа Николая Тищенко – Богдан Загинай – выиграл тендер от Национальной полиции на закупку камер на 6,778 млн грн. Что оказалось на 2,5 млн грн выше их рыночной цены.

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Об этом сообщил журналист Виталий Глагола. Он отметил: согласно размещенному в системе Prozorro объявлению о тендере, Государственное учреждение "Центр обслуживания подразделений Национальной полиции Украины" закупит у Загиная 300 защищенных камер Ricoh WG-80.

При этом изначально в Нацполиции готовы были заплатить за это оборудование 6,813 млн грн. Однако Загинай сбросил цену до 6,778 млн грн, т. е. немногим более чем на 30 000 грн.

В то же время, что примечательно, он оказался единственным участником тендера.

Не менее примечательным, по словам Глаголы, является также тот факт, что "предложение Богдана Загиная на 2,5 миллиона выше рыночной стоимости камер".

Однако более важным, отметил журналист, является то, что его сестра Юлия делает политическую карьеру в Украине. В частности, она:

"баллотировалась в депутаты Киевского городского совета от партии "Слуга народа";

является помощницей народного депутата Николая Тищенко.

В свою очередь, отметим: выигравшее тендер от Нацполиции почти на 7 млн грн физлицо-предприниматель "Загинай Богдан Витальевич" вполне могло быть создано конкретно под эту (и, возможно, в дальнейшем схожие) закупку. Ведь, по данным сервиса YouControl, это ФЛП было зарегистрировано лишь 17 августа 2023 года – за 12 дней до победы в тендере.

Впрочем, ранее у Загиная уже было ФЛП – которое он, однако, закрыл в июле 2023 года. После чего открыл заново на второй день после публикации сообщения о тендере от Нацполиции (тот объявили 16 августа).

Кроме того, по данным того же YouControl, это ФЛП может иметь признаки фиктивности, ведь основным видом его деятельности указана неспециализированная оптовая торговля. "Наличие "общих" видов деятельности может свидетельствовать о том, что деятельность контрагента не ориентирована на достижение настоящих результатов и имеет признаки фиктивности. Нередки случаи, когда компании выбирают виды деятельности "общего" характера для прикрытия недобросовестной деятельности", – объяснили аналитики.

OBOZREVATEL связался и с самим Загинаем, и с его сестрой Юлией. Однако получить какую-либо конкретную информацию от них о тендере не удалось:

Богдан сказал, что не хочет общаться на эту тему;

Юлия сообщила, что не знает об информации Глаголы и не имеет отношения к ФЛП брата.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появились записи, на которых человек с голосом, похожим на голос скандального нардепа Николая Тищенко, обсуждает закрытие кол-центров. При этом мужчина готов "не трогать" некоторый незаконный бизнес и даже способствовать его процветанию. Сам Тищенко уже заявил, что все записи – фейк. Интересно, что депутат позиционирует себя как убежденного борца с мошенниками из кол-центров.

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