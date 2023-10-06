'Что с этим делать?' Украинцев возмутило поведение нардепов в Раде, разгорелись дискуссии. Видео

В сеть попали видеокадры с одного из заседаний Верховной Рады Украины. На видео видно, что депутатам очень весело, они упражняются в остроумии, генерируя низкопробные шутки, упражняясь в тюремной лексике в отношении своих коллег и устраивая толкотню при рассмотрении вопроса о зарплатах защитникам Украины.

Украинцев подобное поведение "народных избранников" на фоне ежедневных непоправимых жертв, гибели как военных на передовой, так и гражданских в тылу, изрядно возмутило. Комментаторы в соцсетях живо обсуждают, что делать с такими депутатами – и спектр предложений колеблется от "отправить копать окопы" до призывов, противоречащих действующему Уголовному кодексу Украины.

Так, на заседании, фрагменты из которого просочились в сеть, зафиксировано возмутительное поведение народных депутатов Украины, которым, судя по всему, нет дела до того, что только в одном селе на Харьковщине, в Грозе, накануне россияне убили одной ракетой более 50 человек, а в Харькове 6 октября искалечили около 30 гражданских и убили 10-летнего мальчика и его бабушку.

Видео дня

В сессионном зале, как видно на видео, царит игривая атмосфера. К примеру, депутат от "Слуги народа" Роксолана Пидласа, возглавляющая Комитет по вопросам бюджета Верховной Рады, в ответ на замечания коллеги о катастрофическом снижению рождаемости в Украине и глубоком демографическом кризисе в стране, истекающей кровью во время длительной войны с Россией, попросилась "отпустить ее повышать рождаемость".

На такую "остроумную" шутку представители парламента воюющей страны, в частности, и в президиуме, отреагировали гомерическим хохотом.

Развлекались нардепы и другими способами. К примеру, "слуга" Николай Тищенко упражнялся в применении к коллеге по парламенту, представителю ЕС Алексею Гончаренко тюремной лексики ("народный избранник", в частности, считал приемлемым в разгар заседания брать слово, чтобы назвать оппонента "одесским петухом"), а его однопартиец Николай Радуцкий пытался устроить потасовку в сессионном зале.

И до физической схватки таки дошло: Гончаренко впоследствии сообщил, что Тищенко порвал ему штаны – приложив фотографии с поврежденной частью своего гардероба.

Такое поведение вызвало бурное обсуждение в сети.

"Ежедневно погибают люди. Вчера погибло от российской ракеты более 50 мирных людей. Сегодня утром в центр Харькова прилетала снова российская ракета в мирных людей и убила десятки людей, включая ребенка. С*ка, ну что вы творите? Вас люди уже просто ненавидят. Вы хуже моральных уродов", – пишет Telegram-канал "Джокер".

По его данным, веселились нардепы, в частности, при рассмотрении вопроса о зарплатах военным.

На возмутительные видео из парламента отреагировали сотни людей. Украинцы подчеркивают, что в Украине ежедневно гибнут много военных и гражданских. И подобное поведение под куполом Верховной Рады – недопустимо.

"Люди мирные погибают, эти пид*расы шоу устроили на костях… какие же мразоты, будто на улице все хорошо и войны не существует", "А всем пох*й, им бы только карманы набить. Для нас – горе, для них – возможность набрать политический рейтинг", "Что с этим всем делать? Это же сюр и ад!", "Худший созыв ВР. Количество имбецилов просто зашкаливающее", "Гибнут мирные люди селами, а эти УРОДЫ ржут сидят", "А как называется следующая стадия после ненависти?" – пишут украинцы.

Многие считают, что нынешний парламент себя дискредитировал – и должен быть разогнан.

"Это сборище должно пойти нах*й, у нас война", "Распустить это шапито! Всех на передок!", "Глядя на этот цирк, все больше убеждаюсь, что парламентские выборы нужны уже вчера. Слава ВСУ", "Почему нет закона о порядке в Раде: встал с места, не пришел на работу, опоздал больше 3-х раз – и все, нах*й. А здесь сборище пид*расов", – комментируют граждане Украины.

Часть комментаторов признается, что испытывает адский стыд за таких "народных избранников", в том числе и перед западными партнерами, внимание которых приковано к Украине. Другая часть предлагает вернуть "небожителей" на землю, отправив их "веселиться" на передовую с оружием в руках.

Кому-то представляется уместным резкое сокращение количества нардепов, кто-то требует изменений в законодательстве для усиления ответственности депутатов за пренебрежение своими обязанностями, кто-то ожидает, что порядок в главном законодательном органе страны наведут защитники, которые сейчас освобождают Украину от российской оккупации.

Однако большинство комментаторов жаждут "крови" и выдвигают предложения от реальных сроков для представителей "цирка уродов" (одно из самых распространенных определений для Верховной Рады под публикациями по видео возмутительного поведения нардепов) – и до физического воздействия, вплоть до призывов, за которые по УКУ предусмотрено серьезное наказание.

И учитывая, что многие комментаторы искренне желают смерти нардепам, продемонстрировавшим подобное безразличие к смертям своих избирателей и своего народа, "народным избранникам" следовало бы радикально пересмотреть свое поведение и свои поступки в разгар кровавой полномасштабной войны.

Напомним, информация о том, как весело проводят время народные избранники, появилась на фоне ужасных военных преступлений РФ. Так, накануне, 5 октября, российские войска нанесли ракетный удар по кафе под Купянском, где проходили поминки военнослужащего, стало известно после обеда 5 октября.

По словам местных жителей, одним ударом оккупанты уничтожили пол села. Один из мужчин, потерявший родных в Грозе, рассказал, что узнал среди погибших брата, кума и соседей.

Под завалами кафе погибли целые семьи, в том числе и семья военного, почтить память которого собрались люди.

Мир был шокирован очередным терактом РФ в Украине. Так, в Германии после удара РФ по Грозе заявили, что Россия должна ответить, ведь совершила военное преступление. А в США, ЕС и ООН осудили РФ за удар по селу Гроза, где было убито более 50 человек, подчеркнув, что "безнаказанности за военные преступления не будет".

Спасатели до сих пор разбирают завалы, ища под ними тела людей. Односельчане же безвинных жертв России несут на место очередного военного преступления агрессора цветы и игрушки.

Крестьяне говорят: после удара РФ практически в каждом доме в Грозе – по меньшей мере по одному, а то и по три-пять гробов. Среди погибших, чьи тела до сих пор не идентифицированы, могут быть двое детей, которые сейчас считаются пропавшими без вести.

А рано утром 6 октября оккупанты ударили по центру Харькова. Под ударом оказались гражданские объекты и многоэтажка. Ранения получили почти 30 гражданских. Два человека погибли. Сначала стало известно, что в результате удара РФ по Харькову погиб 10-летний мальчик: тело малыша, закутанное в одеяло, нашли во время поисковой операции. Впоследствии спасатели обнаружили также тело бабушки погибшего ребенка. А 11-месячный братик убитого мальчика госпитализирован с ранениями.