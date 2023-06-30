Этими днями мы были свидетелями спектакля в театре одного актера. Солировал Александр Лукашенко, который, по его словам, оказался спасителем ситуации в России, когда группа Вагнера фактически попыталась совершить государственный переворот. Понятно, что Владимир Путин не захотел напрямую разговаривать с бунтовщиком Евгением Пригожиным, и тут Лукашенко якобы стал посредником.

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Ко всему, что говорил белорусский диктатор, нужно относиться очень критично. Он опытный политик, правивший страной 29 лет. Он умеет манипулировать, знает где фальсифицировать, а где использовать реальные факты, и поэтому смешивает всё это в медийный коктейль, который употребит белорусское общество, а в данном случае и всё международное сообщество. Старый лис решил набрать новые политические очки для своей деятельности и показать России, что он может быть полезен, когда он частично независим и не должен слишком много служить главе Кремля в вопросе полного подчинения Минска Москве. Поскольку власть при Путине пошатнулась, это вполне отвечает интересам Лукашенко.

Он вновь становится самостоятельным игроком и монополистом власти в Беларуси. В своё время, при Ельцине, он реально хотел стать главой объединенного государства, потому что считал себя более дееспособным чем тогдашний глава Кремля. Владимир Путин быстро оттолкнул его от этой идеи, поэтому Лукашенко затеял игру в отсрочку объединения с Москвой. Пропутинской гвардии в белорусском политическом центре власти теперь пришлось немного утихнуть, ведь неопределенность ситуации в Москве сказалась и на их положении в Беларуси. Солист театра одного актёра Александр Лукашенко хорошо знает тексты различных политических ролей, которые играет уже 30 лет, поэтому сейчас, в основном для неискушенного зрителя, на первый взгляд, выглядел вполне убедительно.

Конечно, дьявол кроется в деталях, и на данный момент некоторые из них до сих пор остаются для многих неизвестными, поэтому уличить известного Минского политического махера в измышлениях поначалу сложно. Пока это и не цель. Судя по всему, Вагнер, то есть бойцы этой частной военной компании, которая, как сказал Владимир Путин, полностью финансировалась российским государством, и которые не решились подписывать контракты с Минобороны РФ, якобы едут в Беларусь в какие-то подготовленные лагеря для их пребывания. По словам Лукашенко, белорусскую армию они будут обучать на боевом опыте, полученном в ходе войн. Если до сих пор российские мобилизованные обучались в белорусских лагерях, то отныне и сама армия Беларуси будет учиться у вагнеровцев. Это насторожило соседние страны-члены НАТО – Польшу, Литву и Латвию, которые граничат с Беларусью.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Москву и Минск об "угрозе", которую представляет присутствие группы Вагнера в Беларуси. Наибольшая опасность для Латвии, где 30% населения составляют русские. Конечно, это нехорошо и для Украины, ведь эта группировка с авантюристами во главе может быть потенциально опасна для северных регионов страны на границе с белорусским государством. В таком случае лучшим ответом Москве и Минску было бы решение саммита Альянса в Вильнюсе в июле этого года об ускоренном вступлении Украины в НАТО сразу после окончания войны.

Похоже, Путин теперь готов выследить тех, кто позволил Пригожину захватить Ростов-на-Дону и приблизиться к Москве. Первым стал генерал Суровкин. Российские регуляторы заблокировали доступ к социальной сети "ВКонтакте" группе "Конкорд", которой владеет Пригожин. Однако сам Пригожин по-прежнему может размещать посты в социальных сетях. Пять рекрутинговых центров Вагнера в России пока работают в обычном режиме. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что наёмники Вагнера останутся в Центральноафриканской Республике и Мали. Значит Вагнер слишком ценен для Кремля, чтобы его полностью распустить. Пригожин ещё как-то полезен Путину. Если бы не так, его бы уже ликвидировали. Сейчас к тому же он слишком велик и может стать мучеником в глазах ультранационалистических правых — единственной группы, которая может доставить Путину какие-то неприятности.

Москва отвергла идею о том, что неудавшийся "вагнеровский" мятеж угрожает авторитету российского президента, заявив, что такие утверждения "не имеют отношения к действительности". Командующий Росгвардией Виктор Золотов заявил, что гвардейцы будут оснащены тяжелым вооружением и танками после того, как им пришлось защищать Москву от хорошо вооружённых мятежников. Глава Кремля особо поблагодарил армию, которая "мужественно" выступила против мятежа. При этом генсек ООН включил вооруженные силы РФ в так называемый "список позора" за убийства и калечение украинских детей, а также нападения на школы и больницы. "Список позора" является дополнением к ежегодному докладу "Дети и вооруженные конфликты" за 2022 год. Российские военные теперь находятся рядом с такими вооруженными группировками, как Талибан, ИГИЛ, мьянманская хунта, "Аш-Шабааб" и "Аль-Каида". Это решение генсека является абсолютно беспрецедентным, поскольку за всю историю действия мандата регулярная армия члена Совбеза ООН, тем более постоянного члена, ни разу не попала в такой список.

В следующем году россияне будут выбирать нового президента. Будет ли тогда баллотироваться Евгений Приогожин, о котором говорят, что у него есть политические амбиции, это большой вопрос. Президент Путин не исключает возможности повторного баллотирования на высший пост в стране. А пока продолжается кровопролитная война на украинской земле. Украинцы будут драться до победного конца, а что касается русских, то посмотрим. В любом случае Москва будет готова прекратить войну, когда внутри политической системы почувствуется сильное давление. Как бы то ни было, "марш праведливости" на Москву навсегда разрушил баланс в российском обществе, который 23 года пытался поддерживать диктатор Владимир Путин.