'Такая риторика непродуктивна': Вэнс отреагировал на обвинения со стороны Зеленского в том, что оправдывает нападение России

Вице-президент США Джей Ди Вэнс отреагировал на обвинения президента Украины Владимира Зеленского в оправдывании агрессивного полномасштабного вторжения РФ в Украину. По мнению американского чиновника, такая риторика является "непродуктивной".

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Вэнс добавил, что с 2022 года "пытался понять стратегические красные линии" агрессора. Заявление вице-президента США приводит Reuters.

Издание отмечает, что с момента вступления в должность в январе Вэнс демонстрировал "воинственный подход" к Европе. В апреле он по-прежнему настаивает на том, что Европа должна увеличить расходы на безопасность.

Также он раскритиковал недавнее заявление Зеленского о том, что в США преобладают российские нарративы, а "некоторые до сих пор верят, что россияне – не агрессоры, и что не они начали войну".

Комментарий Вэнс воспринял на свой счет и заявил, что осуждал Россию за нападение с 2022 года. В то же время он "пытался понять стратегические цели обеих сторон, чтобы найти решение".

"Это не означает, что я поддерживаю Россию или что я поддерживаю полномасштабное вторжение, но вы должны попытаться понять, каковы их стратегические красные линии, так же как вы должны попытаться понять, что украинцы пытаются выйти из конфликта. Я думаю, что для Зеленского немного абсурдно говорить, что мы каким-то образом на стороне россиян", — заявил Вэнс, не упустив возможности напомнить президенту Украины о военной поддержке, которую оказывают США (и которая была выделена предшественником Дональда Трампа Джозефом Байденом).

Вице-президент также охарактеризовал риторику Зеленского как "безусловно непродуктивную".

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп снова обвинил Байдена и Зеленского в том, что Россия напала на Украину. Также он подчеркнул, что "не имеет к этой войне никакого отношения".

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